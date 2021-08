Cote d'Ivoire: "Consommer local et de saison" - Une solution contre la vie chère préconisée par le CNLVC

En Côte d'Ivoire, le Conseil national de lutte contre la Vie chère (Cnlvc) mène une rude bataille contre la cherté de la vie en préconisant des solutions aux consommateurs. Pour ce faire, il a initié des actions de terrain sous la coupole du Ministère du Commerce et de l'Industrie dans des villes de l'intérieur du pays. Ces missions de terrain conduites, récemment, à l'intérieur du pays notamment à Bouaké, Kanawolo, Ferkessedougou, Laleraba et Korhogo, ont permis à la Secrétaire exécutive, Dr Ranie-Didice Bah-Koné, de toucher du doigt la réalité et de rassurer les populations sur la détermination du Gouvernement à intensifier la lutte contre la vie chère.

De ces échanges, il s'avère que le choix de la consommation des produits locaux de saison est une des réponses possibles à la lutte contre la vie chère. En effet, en pleine saison, un produit est disponible en grande quantité sur le marché, d'où son prix plus abordable.

Il faut noter que plusieurs produits de grande consommation ont connu ces derniers mois des hausses de prix sur le marché. Afin de préserver le pouvoir d'achat des populations, le Ministère du Commerce et de l'Industrie et le Conseil national de lutte contre la Vie chère (Cnlvc) entendent ainsi sensibiliser davantage les populations ivoiriennes à la consommation des produits locaux notamment les produits de saison.

Prenant l'exemple de ce mois d'août, Dr Bah-Koné invite les consommateurs ivoiriens à « privilégier la banane plantain qui commence à faire son apparition sur le marché, l'igname, la patate douce, le maïs ou encore le haricot. Mais également le citron ou encore les oranges s'agissant des fruits », tout comme le souligne le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba en relevant que la consommation locale est une opportunité pour le consommateur qui profite très souvent de meilleurs prix.

« Il faut retenir qu'il n'y a pas une seule solution pour lutter contre la vie chère. La lutte contre la vie chère doit regrouper un ensemble de stratégie qui comprend à la fois les décisions gouvernementales telles que les huit mesures immédiates auxquelles s'ajoutent des mesures structurelles adoptées en Conseil des Ministres le 21 juillet 2021, mais également des stratégies individuelles de choix de consommation dont le fait de privilégier les produits locaux de saison », précise Dr Ranie-Didice Bah-Koné.

C'est pourquoi, en plus de l'émission TV « C'est Combien » et du bulletin d'information hebdomadaire « Echos des marchés » produits par le Cnlvc qui présentent les prix et la disponibilité des produits de saison, il est mis à la disposition des consommateurs les hashtags tels que #ConsommonsCeQueNousProduisons ; #ConsommonsLesProduitsDeSaison ; #JeConsommeLocal accompagnent dans la sensibilisation sur les réseaux sociaux.