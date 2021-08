Sénégal: Légalisation de la commission «clandestine» d'enrolement de Dahra Djoloff - Pastef Linguère crie à la triche

La lettre venant du ministère de l'Intérieur, plus précisément de la Direction de l'automatisation du fichier (Daf), informant aux autorités administratives locales de Dahra Djoloff de l'envoi d'unités mobiles d'enrôlement de la carte d'identité à Dahra et Joal, après que celles-ci ont été démantelées, a fait réagir le Coordonnateur de Pastef Linguère.

Dans une note rendue publique hier, mardi 11 août, El Hadji Malick Ndiaye, non moins Secrétaire national de la communication de Pastef, s'est offusqué de ce qu"il qualifie d'«extrêmement grave» et informe qu'«après qu'on ait démantelé la commission clandestine qui servait de transfert d'électeurs des villages environnants de Dahra Djoloff, la DAF en toute complicité avec le Ministre de l'Intérieur en violation des dispositions du code électoral qui confèrent la compétence de créer de telles commissions au représentant de l'Etat, ici en l'occurrence les Préfets et les Sous-Préfets a décidé de légaliser ladite commission après plus d'une semaine de fraude».

Le poulain d'Ousmane Sonko dans le département de Linguère s'étonne qu'on veuille officialiser une telle entreprise de triche. Il s'interroge ainsi «Comment peut-on faire venir un agent de la DAF et un ASP pour installer clandestinement une commission d'inscriptions dans un appartement (espace privé) sans en informer les autorités administratives dont le Gouverneur de la région, le Préfet du département et le sous-préfet et vouloir retourner légaliser cette tricherie ?»

Prenant au mot le Directeur de la Daf qui explique les raisons de ces unités mobiles d'enrôlement par la «forte densité» desdites localités, El Malick Ndiaye se demande «Quelles sont les raisons ? Pourquoi Dahra et non Dakar, Touba ou Thiès si c'est le poids électoral qui l'explique ? Sommes-nous dans un Etat sérieux ?». Pour autant, il croit fermement que même si cette forfaiture passait, les auteurs n'auront pas gain de cause.

«Au Ministre qui a inscrit tristement son nom dans l'histoire du Jolof et qui vient d'anticiper son échec cuisant, un importexport d'électeurs, même légalisé, ne fera pas de toi le prochain maire de Dahra», lance-t-il comme pique. Il n'a pas manqué de prévenir que «DAHRA est debout et déterminé à se débarrasser de la classe politique qui ne cesse de l'engouffrer dans la misère malgré son potentiel économique énorme nourri par les ressources humaines, le secteur du commerce, de l'agriculture et de l'élevage».