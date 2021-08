Sénégal: Covid-19 / Bilan du mercredi 11 aout 2021 - 19 décès, 63 cas graves, 572 nouvelles contaminations

Dans son communiqué sur l'évolution de la covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a déclaré hier, mercredi 11 août, 19 décès supplémentaires, 572 nouveaux positifs sur 4172 tests effectués, soit un taux de positivité de 13,71%, 63 cas graves admis dans les services de réanimation et 448 patients guéris.

Les nouveaux cas de Covid-19 sont constitués de 77 cas contact et de 495 cas issus de la transmission communautaire. Il s'agit de 308 cas pour la région de Dakar répartis entre : 228 pour le département de Dakar, 13 pour Keur Massar, 32 pour Pikine, 5 pour Guédiawaye et 30 pour Rufisque.

Les 187 autres cas ont été recensés dans les autres localités dont 38 à Ziguinchor, 30 à Touba, 15 à Mbour et Thiès, 11 à Kaolack, 8 à SaintLouis, 7 à Tivaouane, 6 à Diourbel et Pout, 5 à Dioffior et Thilogne, 4 à Kébémer et RichardToll, 3 à Keur Momar Sarr, Kédougou, Louga, Sokone et Tamba, 2 à Kolda, Matam, Ndoffane, Popeunguine, Sédhiou et Thiadiaye, 1 à Bambey, Bounkiling, Foundiougne, Khombole, Mbacké et Oussouye.

A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 68920 cas ont déclarés positifs dont 52014 guéris, 1545 décédés, et donc 15360 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le mardi 10 août 2021, 17414 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 068 496.