Congo-Brazzaville: Enfance - Les professionnels des médias sensibilisés sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif

Le Programme national de la nutrition ( Pronanut) a organisé, le 11août à Kinshasa, une séance d'information à l'intention des professionnels de médias, membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE), dans la salle polyvalente du ministère du Genre, famille et enfant, dans la commune de la Gombe.

La rencontre avait pour but de sensibiliser les journalistes sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif, allant de la période de zéro à six mois, mais aussi sur la vulgarisation du code congolais de commercialisation de substituts du lait maternel. L'allaitement maternel exclusif n'est pas seulement une affaire des femmes, mais plutôt une responsabilité partagée. ll nécessite une implication de toutes les couches de la société pour que cette pratique soit encouragée.

Le lait maternel contient des éléments nutritifs nécessaires qui assurent une bonne croissance de l'enfant. Il contient 89% de l'eau, des protéines, des vitamines, qui protègent le bébé contre les maladies infantiles comme la diarrhée et la pneumonie. C'est ainsi qu'il est recommandé aux femmes d'allaiter leur bébé à l'heure qui suit l'accouchement, de ne leur nourrir que des seins, c'est-à-dire sans eau ni supplément alimentaire et cela, de la période allant de zéro à six mois, et continuer jusqu'à vingt-quatre mois, soit deux ans .

Le bénéfice du lait maternel

Il a été démontré au cours de cette séance d'information que l'allaitement maternel n'avait pas seulement des avantages sur le bébé mais aussi sur la maman, la famille et toute la communauté.

Pour la maman, il facilite l'expulsion du placenta après l'accouchement, réduit le risque de l'hémorragie, du cancer de seins et des ovaires. Le fait de donner uniquement le lait maternel à son bébé pendant six mois serait une méthode contraceptive très efficace de 98% pour espacer les naissances.

S'agissant de la famille, le lait maternel réduit les dépenses inutiles. Quant à la communauté, l'allaitement maternel a plusieurs avantages, il réduit le taux des maladies, de la mortalité maternelle et infantile, des charges du système de santé, et augmente les forces productives d'un pays.

Pour le Dr Blandine Kisangani de la division de la communication Pronanut, face à tous ces avantages, la République démocratique du Congo s'est fixée l'objectif d'atteindre, d'ici à 2025, un taux de 80% des enfants de zéro à six mois qui soient alimentés exclusivement de lait maternel.

Quid du code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel

Ce code a pour objectif de protéger, encourager et promouvoir l'allaitement maternel exclusif au sein, durant le six premiers mois du bébé. Il interdit toutes formes de découragement de la pratique de l'allaitement au près des fabricants et importateurs des produits des substituts du lait maternel avant ou après six mois.

Par ailleurs, le code n'interdit pas la fabrication des produits du remplacement du lait maternel, si et seulement si, celui-ci répond aux normes pour permettre aux acheteurs d'avoir les renseignements nécessaires, pour une utilisation appropriée. Le code existe depuis 2006 mais jusque là, il n'a jamais été vulgarisé. C'est ainsi que le Pronanut sollicite l'implication des médias dans la vulgarisation de ce code pour encourager l'allaitement maternel et exclusif.