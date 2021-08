Congo-Brazzaville: Publication - Bob Bobutaka décrit le cardinal Monsengwo comme l'expression des deux Congo

Décédé le 11 juillet 2021 à Versailles près de Paris en France presque à 82 ans (né le 7 octobre 1939), le cardinal Laurent Monsengwo a de manière multiple marqué l'histoire d'une République démocratique du Congo indépendante.

Bob Bobutaka, professeur à l'Institut supérieur des statistique de Kinshasa (ISS/Kin), à l'Université de Kinshasa (Unikin) et à l'Université pédagogique nationale (Upn), décrit l'illustre disparu, dans une publication de près de vingt pages, intitulée « Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya : exégète, bibliologue, herméneute, collaborateur des papes et expression de deux Congo ». Car, la vie de Monsengwo, c'est toute une philosophie religieuse, politique et même scientifique. Bob Bobutaka livre une minutieuse réflexion, brossant un portrait inattendu de ce clergé à moult facettes qui a fortement influencé tout un pays, au fil des époques politiques.

Dans la conclusion de cette publication, Bob Bobutaka fait observer : « En fait, l'enfant Laurent Monsengwo est né pendant la colonisation belge, précisément sous le règne du roi des Belges, Léopold III, dont le pouvoir s'est étalé du 23 février 1934 au 28 mai 1940 et il est mort durant la présidence de la République de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En créant le parallélisme entre sa vie ecclésiastique et le leadership politique du Congo indépendant, nous notons qu'il est ordonné prêtre en 1963 sous le règne du président Joseph Kasa-Vubu. On retient qu'il est nommé évêque en 1980 sous le règne du président Mobutu Sese Seko. Laurent Monsengwo est cardinal sous le leadership de Joseph Kabila. Et il est devenu cardinal émérite le 1er novembre 2018 après sa démission pour raison d'âge, soit à 79 ans pendant que Félix-Antoine Tshisekedi est président de la république ».

Et il note : « Mgr Laurent Monsengwo Pasinya fut l'une des voix critiques à l'égard des différents régimes qui se sont succédé en RDC (l'ancienne République du Zaïre), celui de Mobutu Sese Seko, de Laurent-Désiré Kabila (1997-2001), de Joseph Kabila (2001-2019), puis de Félix Tshisekedi. Cette grande figure de l'Église catholique africaine a joué un rôle de premier plan en République démocratique du Congo ».

Monsengwo, l'expression de deux Congo...

Dans le neuvième point de cette publication, le Pr Bobutaka parle de Monsengwo comme l'expression des deux Congo. L'héritage colonial a donné deux pays différents (Congo Kinshasa et Congo Brazzaville), cependant les peuples de ces deux pays possèdent les mêmes aspirations. Et le cardinal émérite est aussi l'expression de cette situation de fraternité entre les Congolais des deux rives du fleuve Congo. « Il a réussi à démontrer le rapprochement entre les deux Congo », dit-il en se référant à ces deux ouvrages sur les deux Congo, notamment La France, la Belgique et les deux Congo : mémoire historique, approche archivologique et communication politique », et « Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville : développement, langue, musique, sport, politique et bibliologie » publiés en 2017.

Comme plusieurs Congolais de Kinshasa, Laurent Monsengwo a de la famille de l'autre côté du fleuve. Mais bien singulièrement, le cardinal émérite de la RDC est l'oncle de Claudia Sassou et Denis Christel Sassou, fille et fils du président Denis Sassou N'Guesso et de feue Lily Kaniki, cousine germaine du cardinal. Aussi rendait-il assez régulièrement visite au président Denis Sassou N'Guesso et à ses nièces, et une fois il confiait à la presse : « Nous nous voyons pour parler des problèmes familiaux et échanger sur la situation politique africaine et mondiale ». Ce n'est donc pas étonnant qu'à quelques jours de rendre son dernier soupir, qu'il soit emmené de Kinshasa à Paris à bord d'un avion médicalisé envoyé par la famille Sassou.

En plus de ce prisme du Pr Bob Bobutaka sur la situation du cardinal Monsengwo entre les deux Congo, il évoque dans cette publication d'autres sujets sur cet homme exceptionnel ancré dans l'écrit qui fut exégète, bibliologue, herméneute, homme politique, collaborateur des papes (il a connu cinq papes: Paul VI, Jean-Paul 1er, Jean-Paul II, Benoît XVI et François)...