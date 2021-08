Congo-Brazzaville: Droit à l'éducation - Des kits scolaires aux élèves autochtones de Mbomo

Lors de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones dans le district de Mbomo (Cuvette-Ouest), le ministre en charge de la Justice et des Droits humains, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a mis à la disposition des élèves de cette couche sociale tout ce qu'il faut pour la prochaine rentrée scolaire, prévue en octobre, afin qu'ils jouissent pleinement de leur droit à l'éducation.

« La loi fait obligation aux structures publiques d'accueillir les enfants autochtones gratuitement à l'école. Lorsqu'ils obtiennent le baccalauréat, le reste de leur scolarité est financé par l'Etat. L'enseignant qui refuse de recevoir en classe un enfant autochtone à l'école encourt une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et deux ans », a rappelé le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, évoquant les textes en vigueur sur les droits de ces derniers.

Comme le précise le thème de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones cette année : « Ne laisser personne de côté : les peuples autochtones et l'appel à un nouveau contrat social », le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga a rappelé quelques initiatives réalisées et prévues par les pouvoirs publics pour l'amélioration du cadre de vie des autochtones, leur protection sociale... Il a, par ailleurs, procédé à la remise d'un échantillon des actes de naissance pour épargner les enfants autochtones de l'apatridie ; des textes règlementaires relatifs à la promotion de ces derniers aux autorités locales, aux Organisations non gouvernementales et aux représentants des peuples autochtones avant de visiter les stands des produits de la pharmacopée conçus par les autochtones.

Selon la représentante du coordonnateur résident du système des agences des Nations unies au Congo, Mirhame Mshangama, le projet visant à améliorer les conditions de vie et l'accès à la protection sociale des autochtones dans le département de la Lékoumou sera étendu dans les départements de la Likouala, de la Sangha et des Plateaux avec l'appui financier des Nations unies.

En rappel, les activités de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones ont eu lieu cette année à Mbomo après Pokola en 2019, et Sibiti en 2020. Mbomo, un des districts de la Cuvette-Ouest, a une population estimée à 9747 habitants avec plus de 1000 autochtones soit 16% de la population de la localité sur une superficie de 11.128km2, a expliqué le sous-préfet, Paul Obambi Dzon, qui a souhaité que le combat contre la vulnérabilité, la marginalisation, la discrimination dont sont victimes les autochtones se poursuive pour favoriser davantage leur accès aux services sociaux de base.