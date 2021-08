Sénégal: Publication - Les exigences de bon sens

Sud Quotidien publie ci-dessous un passage conclusif de l'importante et éclairante préface de l'ouvrage collectif « Enjeux 2019-2024, Sénégal, réflexions sur les défis d'une émergence» publié aux éditions L'Harmattan sous la direction de René Lake. Ce recueil d'essais de SenePlus.com s'adresse « À tous les Sénégalais et amis du Sénégal qui ambitionnent des choix nouveaux afin de tourner le dos à la gestion de la misère pour une exploration commune de toutes les voies endogènes de développement harmonieux basé sur le bon sens collectif.

(... ) Avec son projet #Enjeux2019, SenePlus a voulu offrir aux Sénégalais, aux amis du Sénégal et aux candidats à la présidentielle de 2019 une opportunité d'être informés et peut-être édifiés, sans parti pris, sur les questions de fond qui touchent à la vie du citoyen et de la nation. Pendant plusieurs mois, SenePlus, qui se veut un espace d'exploration et d'expression libre et plurielle des décideurs et des leaders d'opinion, s'est ouvert à des universitaires, des éditorialistes, des activistes, des experts, des citoyens concernés, de diverses générations et avec des regards croisés, qui ont scruté les grandes problématiques et les secteurs-clés du sociétal, du culturel, de l'économique et du politique. Ces analyses se sont intéressées aussi bien aux questions strictement nationales qu'à celles concernant notre environnement géopolitique et stratégique immédiat, mais aussi global.

Ainsi, la sécurité, la diplomatie, l'éducation, la justice, la monnaie et les médias ont été passés à la loupe. Un accent tout particulier a été mis sur des sujets sensibles dans la société sénégalaise tels que le traitement des enfants, les violences faites aux femmes, les enjeux de l'enseignement en langues nationales et les défis environnementaux grandissants. Avec #Enjeux2019, SenePlus a redonné vie, corps et voix à l'intellectuel public sénégalais. Les analystes que l'on entendait de moins en moins ont planché sur les questions majeures et partagé avec tous savoir, interrogations et propositions pour un Sénégal en progrès. Cet espace dans lequel s'est déroulé cet exercice a été celui d'une acceptation de la dissidence. Les propos contraires, les critiques ne sont pas des ennemis. Les voix dissidentes participent à la construction de réponses pertinentes et constructives.

DE LA DEMOCRATIE PROCEDURALE, VERS UNE DEMOCRATIE SUBSTANTIELLE

Enfin et en somme, #Enjeux2019 s'est voulu une pierre précieuse dans l'édifice dont l'ambition est de faire évoluer la démocratie, encore largement procédurale, vers une démocratie substantielle, où le fond prime sur la forme. Participer à l'œuvre de bâtir une citoyenneté forte. Appuyer sur les leviers d'une démocratie délibérative et participative.

À une époque où le citoyen a peu de lisibilité sur l'offre politique, sur les partis politiques et leurs orientations idéologiques, où l'accent est plutôt mis sur des individualités présentées comme des messies, quoi de plus salutaire que de poser le débat en termes de faire société ensemble ? Où voulons-nous aller et comment y parvenir ? Qui décide de l'agenda et qui s'assure du contrôle de conformité entre le cahier des charges et la mise en œuvre ? Comment s'assurer que les actes sont conformes aux promesses ?

L'ambition de cet ouvrage est aussi de servir de référence aux amis du Sénégal, en particulier aux agences bilatérales et multilatérales dans le secteur du développement international. Ils trouveront ici ce que des Sénégalais et des amis du Sénégal, des acteurs et militants du développement pensent être les véritables priorités pour le pays. S'ils ont l'ambition de donner un coup de main à portée réelle, ils sauront quoi faire et comment le faire. Cette compilation de textes est une ambitieuse initiative et vous livre sur plus de 500 pages les réflexions des nombreux contributeurs sur le Sénégal de 2019 et sur ce que devrait être le Sénégal de 2024.

L'ouvrage comporte trois parties. Une première partie examine les défis chroniques auxquels fait face la société sénégalaise. Ces défis sont à la fois la cause et la résultante de vulnérabilités multiples et imbriquées de plusieurs manières. Ces vulnérabilités sont d'abord symboliques et concernent notre être, notre rapport à nous-mêmes et à l'autre : les contributions sur les langues nationales, la culture et leur place dans les politiques publiques en attestent largement. Elles sont aussi économiques, politiques et sociales. Et c'est parmi ce que la nation renferme de plus cher que la somme de ces trois types de vulnérabilité se manifeste, à savoir, les enfants, avec la lancinante question des talibés ; les femmes, prises entre le marteau du patriarcat et l'enclume de la faillite de l'État à les protéger et garantir leurs droits socio-économiques, civils et politiques ; et enfin les familles, qui payent le lourd tribut de la crise multiforme que vivent nos sociétés.

La deuxième partie traite de la culture et de la société. Elle renferme des contributions de très haute facture sur les politiques culturelles, les jeunes, la santé et la protection sociale, les médias, l'éducation, et plus largement, la justice sociale. Enfin, la troisième partie regroupe l'ensemble des contributions traitant de l'économique et du politique avec des analyses pointues sur l'état des institutions et les besoins en matière de réformes, les performances et politiques économiques en rapport avec la demande sociale.

La question du franc CFA est abordée, avec à la clé le débat sur la souveraineté monétaire ou encore la souveraineté tout court après 60 ans d'indépendance. Le Sénégal étant situé dans une région fortement affectée par des défis sécuritaires, les interpellations sont multiples. Quel est le véritable niveau de préparation face au danger terroriste qui menace le pays ? Quelle stratégie d'alliance régionale et internationale pour faire face aux dangers croissants ? Quelles réponses aux menaces intérieures qui semblent de plus en plus agitées ? Au vu de tous ces challenges, politiques et économiques, comment faire de nos cultures et de nos fondements sociétaux de véritables ressorts d'élévation de la jeunesse ?

Comment transformer le dividende démographique, les nouvelles technologies de l'information et les ressources naturelles nouvellement découvertes, en leviers pour élaborer ensemble un nouveau contrat social sénégalais ? Les pages de cet ouvrage collectif sont moins une injonction qu'un possible.

À la suite du projet #Enjeux2019 pointe celui de #Consensus2019- 2024. Il doit s'appuyer sur les acquis de notre vivre ensemble, de notre génie politique, de nos atouts économiques et de l'impérieuse nécessité de bâtir une société plus juste et plus équitable, surtout à l'endroit des plus jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap. N'ayons pas peur du vertige qui parfois accompagne les pas en avant. Soumettons-nous au vertigo, à ce que les anglophones appellent « Falling Forward », tomber en avant pour progresser. Cela revient à s'appuyer sur les leçons du passé pour en sortir et construire aujourd'hui et demain. Demain est un autre jour qui n'a pas encore été entamé. Il est inédit. Les pages de son histoire sont encore vierges. À nous de les écrire avec nos mots, notre regard, notre vision, nos espoirs, nos doutes, nos nuances, nos ambitions, notre détermination et tout notre engagement.

Hawa Ba est la cheffe du bureau Sénégal de la fondation Open Society Initiative for Africa (OSIWA). Sociologue, journaliste et spécialiste des médias, elle a fait ses premiers pas à Sud Quotidien et à l'Institut Panos. Hawa Ba a également travaillé comme rédactrice en chef de l'édition française de Pambazuka News (produite par Fahamu -Networks for Social Justice). Elle a par la suite géré le programme Religion et pluralisme en Afrique à la fondation TrustAfrica avant de rejoindre OSIWA. René Lake est l'administrateur des sites SenePlus.com, AbidjanPlus.com, CamePlus. com et BeninPlus.com. Journaliste et spécialiste des médias, il est également un expert en développement international et consultant analyste et éditorialiste pour le compte de plusieurs médias internationaux sur les affaires sénégalaises, africaines, américaines et internationales. Il est co-auteur d'ouvrages sur le pluralisme radiophonique en Afrique de l'Ouest publiés en 1993 par l'Institut Panos et les éditions L'Harmattan.