Algérie: Un grand nombre de concentrateurs d'oxygène orienté vers Tizi-Ouzou

Tizi-Ouzou — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué jeudi à Tizi Ouzou, que le plus grand nombre de concentrateurs d'oxygène, importés par les autorités sanitaires pour faire face à la pandémie de la covid-19, a été orienté vers Tizi-Ouzou, la wilaya plus touchée par les incendies qui ont fait 69 morts entre civils et militaires.

M. Benbouzid, qui accompagnait le Premier ministre et ministre des Finance, Aïmene Benabderrahman en visite dans cette wilaya ravagée par les incendies, a souligné que cette décision est motivée par le fait que la wilaya de Tizi-Ouzou est la plus touchée par cette catastrophe environnementale.

Par ailleurs, M. Benbouzid, a fait savoir que le vaccin anti-covid19 Spoutnik V n'a pas été administré, car par les autorités compétentes n'ont pas encore reçu la deuxième dose de ce vaccin.

« Le 13 janvier dernier, nous avons obtenu un contrat avec les Russes pour l'importation d'un million de doses du vaccin Spoutnik V, Nous avons reçu la première dose, mais pas la deuxième », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, est arrivé jeudi à Tizi-Ouzou, à la tête d'une importante délégation ministérielle, pour s'enquérir de la situation de cette wilaya en proie depuis lundi à des incendies ravageurs, ayant fait 69 morts, entre civils et militaires.

Outre le ministre de la Santé, M. Benabderrahmane est accompagné également des ministres de l'intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hamdani, et des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi.