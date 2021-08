Algérie: Le pays engagé à appliquer l'accord de paix et de réconciliation au Mali

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, mercredi, l'engagement de l'Algérie à appliquer l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, à travers la poursuite du dialogue avec toutes les parties et des efforts visant à accélérer le rythme de son application.

Dans une déclaration à la presse à la clôture de la 17e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien, coprésidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays avec la participation des membres des deux Gouvernements, M. Lamamra a souligné que "l'engagement de l'Algérie signifie la poursuite du dialogue avec toutes les parties et le déploiement d'efforts pour accélérer le rythme d'application de l'accord de paix et de réconciliation au Mali".

L'Algérie s'acquittera de rôles positifs à l'avenir à la faveur d'un dialogue constant avec les acteurs maliens», a soutenu le Chef de la diplomatie, ajoutant «on parviendra en coordination avec le Gouvernement malien à obtenir davantage d'appui et de soutien de la communauté internationale en faveur de projets faisant l'objet de consensus dans les volets institutionnel, politique et sécuritaire et en ce qui a trait à la reconstruction des forces armées maliennes conformément à l'accord, sans omettre les volets économique et humanitaire comme le retour des réfugiés».

M. Lamamra a insisté, en outre, sur l'importance de «s'assurer que la réconciliation nationale au Mali jouisse de tout l'intérêt à même de réaliser un saut qualitatif pour concourir à réaliser l'avenir auquel aspirent les Maliens».

Le chef de la diplomatie algérienne a fait savoir que nombre de questions liées aux relations stratégiques entre les deux pays notamment le rôle actif de l'Algérie dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali ont été évoquées lors de cette rencontre. "Les efforts déployés pour la mise en œuvre de cet accord important ont donné plusieurs résultats positifs qui requièrent la persévérance et une plus grande coopération de tous les acteurs concernés par la mise en œuvre de cet accord dans la République du Mali".

Ont pris part à cette réunion de haut niveau le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab et son homologue malien, Lamine Seydou.

M. Lamamra a qualifié ce Comité d'unique en son genre qui reflète la relation étroite et la communauté du destin entre les deux pays".

"Lorsque deux Etats frères, voisins et amis organisent des actions communes dans le cadre de cette structure, c'est la preuve qu'il existe une vision claire sur la nécessité de préserver et protéger ce qui les unit, à long terme et de manière continue et non conjoncturelle", a-t-il soutenu.