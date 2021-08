Togo: Abdoul-Ganiou Dermani, 1er Togolais distingué du titre Guinness World Records

Il est de ces Togolais de la diaspora qui écrivent le nom du Togo en lettre d'or mais qui sont méconnus au pays et maintenus loin des distinctions nationales décernées ici et là par les autorités togolaises et parfois à des gens qui le méritent moins. Mais comme on le dit, « nul n'est prophète chez soi », le Togolais résident en Allemagne et précisément à Stuttgart, artiste plasticien et vidéaste, formé au Collège d'enseignement artistique et artisanal de Kpalimé avant de rejoindre l'Europe, Abdoul-Ganiou Dermani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, vient d'être gratifié du titre Guinness World Records.

Selon les explications de l'intéressé Guinness World Records lui « a décerné un certificat et une médaille pour avoir participé à l´événement record suivant : Le plus grand nombre de photos de personnes peignant téléchargées sur Facebook en une heure, est de 797 et a été réalisé par Mayank Vyas (Inde) et Dr. Mahima Gupta (USA) en ligne, le 2 mai 2021 ». Toujours poursuit-il, « monsieur Vyas et Madame Gupta sont des artistes et commissaires d´exposition qui ont organisé cette tentative de record en collaboration avec les artistes du monde entier. Étant donné que de nombreux espaces publics tels que les galeries d´art et les musées sont fermés pendant la crise sanitaire mondiale, ils ont décidé de tenter un titre record qui permettrait aux artistes de présenter leur travail dans un cadre en ligne ».

Pour découvrir ce record mondial qui a valu le prix au vidéaste togolais, il suffit de se rendre sur ce lien : https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/654658-most-photos-of-people-painting-uploaded-to-facebook-in-one-hour

Malgré cette reconnaissance décernée par Guinness World Records, l'artiste plasticien togolais ne s'éloigne pas de ses activités et ses participations à divers festivals comme il en a l'habitude durant toute l'année.

Prochaines expositions en cours et à venir qui verront ses œuvres être encore exposées, il y a la « Biennale OSTRALE, du 1 er juillet au 3 octobre 2021 à Dresde en Allemagne (www.ostrale.de) », « IV Bienal del Sur, du 4 août au 29 novembre 2021 à Caracas au Venezuela (www.bienaldelsur.gob.ve) », « Exposition "Prognose" (Prévision), du 14 août au 19 septembre 2021, Württembergischer Kunstverein à Stuttgart en Allemagne (https://www.wkv-stuttgart.de/programm/2021/ausstellungen/prognose/#c12272) », « 7ème Festival International d´Art de Geoje, du 1 er septembre au 25 octobre 2021, Musée Haegeumgang Theme à Geoje en Corée du Sud ( https://www.facebook.com/hggmuseum ) ».