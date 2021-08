Cameroun: Routes Nkolmesseng et Oyom-Abang - Les populations indemnisées

Le maire de la ville de Yaoundé et le préfet du Mfoundi ont fait des descentes hier dans ces quartiers pour annoncer la nouvelle avant le début des travaux résonné.

Des cris de joie et des youyous à n'en point finir ont résonné hier dans les quartiers Nkolmesseng et Oyom-Abang à Yaoundé. C'est que le maire de la ville, Luc Atangana Messi et le préfet du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent se sont rendus dans ces quartiers avec de bonnes nouvelles. « Nous sommes venus vous annoncer que les travaux du bitumage de la route vont bientôt commencer.

À cet effet, il faut satisfaire les populations que ces travaux vont toucher. Ces indemnisations vont être payées dès aujourd'hui », a déclaré le maire de la ville. C'était également l'occasion d'édifier ces populations sur les modalités de payement desdites indemnités. Ainsi, elles sont versées à partir des recettes municipales de la mairie de la ville. Mais avant, il y a des formalités d'ordre administratif à remplir.

Les bénéficiaires dont le montant d'indemnisation est inférieur à 100.000F se présenteront à la recette municipale de la Communauté urbaine munis d'une photocopie de la CNI pour être payés directement. Pour ceux dont le montant est supérieur à 100.000F, ils doivent présenter la photocopie de la CNI à laquelle ils associeront une attestation de domiciliation bancaire. Une fois les deux papiers déposés au secrétariat du receveur municipal de la mairie, ils vont immédiatement être pris en charge pour un virement du montant correspondant dans les comptes bancaires.

Après les explications, le préfet du Mfoundi a conseillé aux bénéficiaires d'éviter les pièges de l'arnaque. « Si quelqu'un vous demande de l'argent avant de vous remettre votre dû, ou alors, si on change le montant, n'hésitez pas à nous en faire part », a martelé l'autorité administrative.

Les travaux bitumage à réaliser dans les localités de Yaoundé V et VII dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes, seront entamés immédiatement après cette phase de payement. À Yaoundé V, il y a deux catégories de travaux. Une première catégorie pour laquelle les marchés sont déjà passés et attribués aux entreprises. La deuxième catégorie est une voie un peu plus petite qui part du Carrefour Safari en passant par le lieudit Chez le chef jusqu'au carrefour Tradex Eleveur. Pour les travaux du tronçon Carrefour Safari au Carrefour Fabrique Ngousso en passant par le Carrefour Mono-Began jusqu'au Carrefour Mebe-city, l'appel d'offres a été lancé.

Du côté de Yaoundé VII, les travaux vont du carrefour Camp-Sonel Oyom-Abang jusqu'à l'intersession Leboudi. Une section part du Carrefour Camp-Sonel Oyom-Abang jusqu'au Carrefour Centre Oyom-Abang où il y aura deux divisions et une sortie du côté du Carrefour Ona-Bella et l'autre sortie du côté du carrefour Nkolbisson.