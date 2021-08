Algérie: Feux de forêts - Mise en garde contre un complot visant l'Algérie

Rabat — L'Observatoire marocain contre la normalisation avec l'entité sioniste a mis en garde contre un complot ourdi contre l'Algérie en raison de sa position sur la politique raciste de l'occupation sioniste, exprimant à ce propos ses sincères condoléances à l'Algérie suite aux décès de nombre de victimes dans des feux de forêts qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays.

"Nous exprimons nos sincères condoléances au peuple algérien suite aux décès des victimes de feux des forêts et des martyrs du devoir national de l'Armée nationale populaire (ANP) et de la Protection civile, et prions Dieu Tout-Puissant d'entourer ces victimes de Sa Sainte miséricorde et de combler leurs siens de patience", a poursuivi le communiqué.

"Nous suivons cette horrible catastrophe et nous tenons aux côtés de ce grand peuple .... Qu'Allah entoure les Chouhada de l'Algérie de Sa Sainte Mésirorde et aide ce pays à surmonter cette épreuve en vue de poursuivre sa lutte permanente aux côtés de tous les peuples libres du monde contre le sionisme, le racisme et la colonisation", a conclu le communiqué de condoléances.