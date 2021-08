Algérie: RSF dénonce la condamnation du journaliste Rabah Karèche à huit mois de prison ferme pour trois articles

communiqué de presse

Après 114 jours de détention provisoire dans la prison de Tamanrasset au sud d'Alger, Rabah Karèche, journaliste pour le quotidien Liberté a été condamné à un an de prison dont huit mois ferme pour la publication d'articles sur des manifestations. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une peine injustifiée infligée au journaliste qui n'a fait que son travail.

Le 12 août 2021, le journaliste du quotidien Liberté Rabah Karèche a été condamné à un an de prison dont huit mois ferme et vingt mille dinars (126 €) d'amende, pour publication de fausses informations pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à la sécurité de l'État.

Les trois articles publiés en avril 2021, relatent des manifestations dans la région touareg de l'Ahaggar, contre les décrets fixant les limites territoriales des wilayas (divisions administratives) nouvellement créées et dénonçant un processus d'expropriation des terres au profit des wilayas voisines de Djanet ou d'Illizi ainsi qu'une spoliation des richesses minières et gazières.

"La peine est injustifiée, le journaliste Rabah Karèche n'a fait que son travail d'information et sa place est au sein de sa rédaction et pas en prison. Les autorités algériennes doivent respecter la liberté d'information garantie par la Constitution et respecter le code de la presse" déclare le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF, Souhaieb Khayati.

La Constitution votée à 66 % par le peuple algérien le 1er novembre 2020 garantit la liberté de la presse et le code de la presse en Algérie devrait être la référence lorsque des publications sont jugées. Ce code ne prévoit pas de peine privative de liberté pour la publication d'un article. Pourtant, actuellement, les autorités algériennes s'appuient sur le code pénal, adopté le 22 avril 2020 qui criminalise la diffusion de fausses informations portant "atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'Etat", afin de museler la presse.

Rabah Karèche a dix jours pour faire appel de la décision du tribunal de Tamanrasset.

L'Algérie figure à la 146e place sur 180 au Classement mondial de la liberté de la presse 2021 établi par RSF. Le pays a perdu 27 places depuis 2015.