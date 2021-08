Cote d'Ivoire: Petroci holding - Un nouveau directeur général installé

La Société nationale d'opérations Pétrolières de la Côte d'Ivoire (Petroci) a un nouveau directeur général depuis le 6 août 2021 en la personne de Vamissa Bamba.

C'est l'auditorium du siège de cette entreprise d'État qui a servi de cadre, le lundi 10 août 2021, à la cérémonie de passation de charges entre lui et l'ancien directeur général Dr Ibrahima Diaby.

En présence du Président du conseil d'administration de l'entreprise, Joachim Beugré, les deux personnalités ont paraphé les différents documents afférents à ce poste avant de partager leurs impressions.

Pur produit de la maison, Vamissa Bamba accède à ce fauteuil après y avoir passé 27 ans années de sa vie et est prêt à relever tous les défis auxquels elle sera confrontée. « Je connais les réalités de la maison et je m'appuierai sur les acquis pour faire avancer le navire Petroci », a-t-il soutenu avant de rendre un hommage à ses prédécesseurs et plus particulièrement à celui qu'il succède, pour le travail abattu. Egalement, le nouveau directeur général de l'entreprise pétrolière d'Etat a profité de l'occasion pour exhorter ses collaborateurs au travail.

En plus du changement à la tête de Petroci Holding, il y a eu des promotions internes. Au niveau des mandataires sociaux, Georges Sié Kam, précédemment Directeur de l'ingénierie et de la logistique (Dil) a été également nommé Directeur général adjoint chargé de l'Exploration, de la Production et des Opérations Techniques (Dga-Epot).