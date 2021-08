Gabon: Ali Bongo Ondimba préside la 3ème édition des Journées Nationales de Sécurité Intérieure

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a pris part ce 12 Août 2021, en sa qualité de chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, à la cérémonie de clôture de la 3ème édition des Journées Nationales de Sécurité Intérieure à l'École Nationale de Police d'Owendo.

Placé sous le thème " L'ordre public et les nouveaux défis de la police", cet événement a vu la participation des personnalités civiles et militaires à l'instar du Premier Ministre , Chef du gouvernement Madame Rose Christiane Ossouka Raponda et du ministre d'Etat, de l'Intérieur Monsieur Lambert-Noel Matha.

Cette cérémonie a été marquée par une série d'activités, notamment la décoration de la médaille de reconnaissance à une douzaine de personnalités extérieures, gage de leur implication dans les questions de sécurité ainsi que des démonstrations dynamiques de la Brigade de la Recherche et d'Intervention, et une parade militaire.

Lors de son allocution de circonstance, le Président de la République a exhorté l'ensemble des troupes à veiller au strict respect du droit dans leur mission de sécurisation des populations. « L'autorité de l'Etat, que je viens d'évoquer, cette autorité ne se manifeste pas uniquement à travers l'usage de la force. Certes, la force est un des attributs de l'autorité de l'Etat.

Mais l'autorité, c'est également l'autorité spontanée, naturelle. C'est-à- dire se faire respecter, faire respecter les règles, sans user nécessairement de la force. Par le dialogue, l'échange, l'explication, la pédagogie et non uniquement la répression qui est le dernier recours quand les mots, la sensibilisation et la raison n'ont pas suffi », a-t-il déclaré.

Ouverte le 10 août dernier, l'édition 2021 des Journées Nationales de Sécurité Intérieure s'est achevée par une visite de stands au cours de laquelle les Forces de sécurité ont présenté au chef suprême de Défense et de Sécurité, la monture d'une série de documents administratifs utiles à la vie du citoyen, à savoir, la nouvelle Carte Nationale d'Identité, le passeport CEMAC ainsi que la carte de vaccination sécurisée contre la covid-19.