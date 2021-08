Gabon: Clermont Foot - C'est reparti pour deux ans

Auteur de bonnes prestation la saison dernière, et se signale déjà pour de fort belle manière en Ligue 1, Jim Emilien Ngowet Allévinah vient de prolonger son bail avec sa formation pour deux années supplémentaires. L'ailier gabonais est désormais lié à Clermont jusqu'en 2024.

L'un des grands artisans de la montée de Clermont en Ligue 1 Uber Eats vient d'être récompensé par son club. Le natif d'Agen, en France, qui avait aidé son ancienne équipe le Puy Foot Auvergne à accéder en National il y a deux ans, a de nouveau parapher un nouvel accord avec le promu du championnat d'Elite française Clermont Foot 63. Il a été prolongé de deux saisons.

Jim Allévinah a réussi, la saison écoulée, à inscrire 12 buts et délivré 6 passes décisives. Un ratio non négligeable pour un joueur qui évoluait encore en National 2 française il y a tout juste deux saisons. C'est donc plus que normal qu'il soit prolongé par son actuel employeur. Il s'est d'ailleurs exprimé après la signature de son nouveau contrat. « Je suis très heureux de poursuivre l'aventure avec le Clermont Foot 63. C'est le club qui m'a fait confiance et donné ma chance en professionnel, il était donc naturel d'unir nos destinées en poursuivant l'aventure et de découvrir la Ligue 1 ensemble avec envie ! ».

Ahmet Schaefer, le propriétaire de Clermont et homme d'affaires suisse, s'est réjoui de cette prolongation du Gabonais au 9 sélections avec les Panthères. « La prolongation du contrat de Jim est pour nous un moment important de notre projet sportif. Par son talent personnel et par les progrès accomplis sous la férule de Pascal Gastien depuis son arrivée au Clermont Foot, Jim est devenu un joueur très important du club et du groupe. Ses statistiques le démontrent sans contestation mais plus largement son état d'esprit et son engagement contribuent à faire ce que nous sommes devenus. On monte ensemble, on se maintiendra ensemble autour des valeurs de jeu mis en place par Pascal Gastien. ».