Gabon: La Biennale de Luanda - Un cadre de réflexion et d'action pour la jeunesse panafricaine

A l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, célébrée cette année sous le thème « transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de la planète », nous avons rencontré Jerry Bibang, Secrétaire Permanent du Réseau Panafricain des jeunes pour la culture de la paix (PAYNCoP), par ailleurs membre du comité international en charge de la mobilisation des jeunes pour la Biennale de Luanda. Il nous présente ici l'évènement qui réunira plusieurs jeunes leaders africains et des dirigeants politiques, sportifs, économiques et culturels à Luanda, du 4 au 8 octobre.

Qu'est ce que la Biennale de Luanda, en quoi consiste-t-elle ?

Lancée en 2019, la Biennale de Luanda qui est en fait le "Forum panafricain pour la culture de la paix" est un évènement continental consacré à la promotion de la culture de la paix. Il est organisé par l'Unesco, la Commission de l'Union Africaine et le Gouvernement d'Angola, avec la participation de l'ICESCO cette année. Ce forum participe de la mise en œuvre du « Plan d'action en faveur d'une culture de la paix en Afrique/Agissons pour la paix » adopté, en 2013, à Luanda (Angola).

Quelles sont les activités prévues au cours de cette rencontre ?

La Biennale de Luanda s'organise autour de quatre principales activités, notamment un dialogue intergénérationnel des dirigeants et des jeunes ; des forums thématiques et de bonnes pratiques en matière de culture de la paix ; un festival des cultures et le lancement de l'Alliance de partenaires pour la culture de la paix en Afrique.

- Quels sont les objectifs visés à travers ces activités ?

La Biennale de Luanda a pour objectif de renforcer le Mouvement panafricain pour une culture de la paix et de la non-violence par l'instauration d'un partenariat multipartite entre les gouvernements, la société civile, notamment les jeunes, la communauté artistique et scientifique, le secteur privé et les organisations internationales.

L'évènement participe également à la mise en œuvre des ODD 16 (paix, justice et institutions efficaces) et 17 (partenariat pour l'atteinte des objectifs).

4-Qui sont les personnes conviées et comment participeront-ils ?

La Biennale réunira plusieurs participants, notamment des jeunes leaders africains, des dirigeants politiques, sportifs, économiques et culturels, des Représentants d'organisations internationales et régionales (UA, ONU, ICESCO, CEEAC, CEDEAO... ) ainsi que des Chefs d'entreprises. 150 jeunes ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature.

La liste des personnes retenues sera d'ailleurs disponible aujourd'hui. Ces jeunes ont été sélectionnés sur la base de leur profil et leur engagement communautaire mais surtout les initiatives qu'ils portent pour servir de modèle pour la promotion de la culture de la paix.

Compte tenu de la crise sanitaire, relative au Covid19, la Biennale offrira deux modes de participation : une participation en ligne qui réunira le maximum de personne dont les 150 jeunes sélectionnés et une participation en présentiel qui sera très restreinte.