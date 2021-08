Sénégal: Le coût de construction des logements neufs en hausse de 3 % au 2e trimestre (ANSD)

Dakar — Le coût de construction des logements neufs à usage d'habitation a enregistré au deuxième trimestre de l'année une hausse de 3 %, a-t-on appris, jeudi, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Cette hausse s'inscrit dans le sillage de l'accroissement des prix des matériaux de construction et du coût de la main d'œuvre, a indiqué la structure dans une note consacrée à l'évolution de l'indice du coût de la construction (ICC).

Le document rendu public le même jour souligne que la hausse de 2,7% des prix des matériaux de construction était attribuable principalement à celle des prix des matériaux de base (+3,1%), des matériaux pour les travaux d'électricité (+3,1%), des matériaux de plomberie et sanitaire (+3,1%) et des matériaux de menuiserie (+2,7%).

Il relève que la majoration des prix des matériaux de base (+3,1%) résultait du renchérissement du fer à béton (+11,6%) et du ciment ordinaire (+1,6%), alors que les prix des graviers et du sable s'étaient réduits, respectivement, de 2,7% et 0,5% au cours du troisième trimestre 2021.

Rapportés à leur niveau du premier trimestre 2020, ils se sont accrus de 8,3%, fait savoir l'ANSD.

Elle signale que les prix des matériaux pour travaux d'électricité s'étaient appréciés de 3,1% au cours du deuxième trimestre 2021, suite à l'accroissement de ceux des câbles VGV (+5,9%) et des matériaux de canalisation (+5,5%).

De leur côté, les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se sont accrus de 3,1% au cours de la période sous revue, en raison de la progression de ceux des tuyaux en plastique (+13,0%), des coudes et té en plastique (+1,3%), ainsi que des matériaux sanitaires pour salle de bain et WC (+0,9%).

"La tension sur les cours mondiaux des matières premières, telles que le PVC est à l'origine de cette recrudescence des prix. Par rapport au deuxième trimestre 2020, ils se sont majorés de 4,9%", fait remarquer la même source.

Elle rapporte qu'au deuxième trimestre 2021, les prix des matériaux de menuiserie avaient augmenté de 2,7%, sous l'effet d'une appréciation de ceux des matériaux en aluminium (+4,3%), en bois (+3,1%) et en métal (+0,9%).

"Les prix des peintures ont progressé de 1,5%, en raison d'une hausse de ceux des peintures à eau (+1,4%) et à la chaux (+0,8%), ainsi que des autres produits de peinture (+3,1%). Sur un an, ils se sont également accrus de 1,5%", note le rapport.

Il ajoute que les prix des matériaux pour l'étanchéité avaient crû de 0,8% au deuxième trimestre 2021, suite à la hausse de ceux du feutre à bitume (+1,2%).

"Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols ont progressé de 0,4%, en liaison avec la montée de ceux des carreaux mur (+1,8%). En revanche les prix des carreaux sols se sont repliés de 0,3% au cours du deuxième trimestre 2021", peut-on y lire.

Par ailleurs, fait remarquer l'ANSD, le coût de la main d'œuvre s'est renchéri de 3,7%, comparativement au trimestre précédent.

"Cette évolution résulte de la hausse des rémunérations des travaux de maçonnerie (+4,5%) et des autres ouvriers, notamment celles des plombiers (+2,4%), des mouleurs (+1,8%), des peintres (+1,6%) et des carreleurs (+1,4%)", explique la structure.

Le coût de la location du matériel n'a pas connu de variation au cours du deuxième trimestre 2021, de même que celui des moyens de gestion qui a stagné en rythme trimestriel, explique-t-on.