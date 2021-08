Congo-Brazzaville: Journée internationale de la jeunesse - Des jeunes sensibilisés à la cohésion sociale

Trente leaders des associations des jeunes acteurs de la société civile et des médias participent du 12 au 13 août à une session de formation sur la culture de paix et la cohésion sociale.

Organisé par le Réseau panafricain des jeunes pour la culture de paix en Afrique centrale (Payncop), section Congo avec l'appui financier de l'Unesco, l'atelier de renforcement des capacités des jeunes de la société civile et des professionnels des médias se tient dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la jeunesse. Il a été ouvert le 12 août par Hugues Ngouélondélé, ministre en charge de la Jeunesse dans la perspective d'offrir aux jeunes un espace d'échange, de discussion et de partage en matière de culture de la paix et de cohésion sociale.

Cette invite de l'Unesco colle bien à l'étiquette du réseau panafricain, lequel a pour mission de mobiliser les jeunes pour la promotion de la culture de la paix et de la non-violence sur le continent ; créer des synergies entre les organisations de la jeunesse africaine et de la diaspora. La formation dont bénéficient les trente jeunes leaders vise, selon Fatoumata Barry Marega, la représentante de l'Unesco au Congo, à induire un nouveau paradigme basé sur les changements de comportement induisant la responsabilité citoyenne et solidaire qui participe à la préservation de la paix et à la restauration du tissu socioéconomique du Congo.

Il est question de renforcer les capacités des leaders des associations des jeunes formateurs issus des associations des jeunes et des professionnels des médias sur la culture de la paix, des valeurs de paix et de la communication non violente. La formation vise aussi à sensibiliser les participants à la règlementation relative à la résolution des conflits au niveau régional et sous-régional ; à renforcer les capacités des participants sur les principes et valeurs du vivre ensemble.

Durant deux jours, les participants suivront plusieurs thèmes portant entre autres sur la paix et la cohésion sociale dans les communautés, les typologies des conflits, les techniques de négociation et médiation au niveau local, les stratégies pour une veille efficace pour la paix et la sécurité communautaire, ainsi que sur les fondamentaux d'une communication efficace et influente.

« Je vous exhorte donc à tout mettre en œuvre pour faire de cette rencontre un succès, un tremplin vers la construction des réseaux des jeunes capables de contribuer et de soutenir les efforts de la reconstruction du Congo, par la culture de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble », a souhaité la représentante de l'Unesco au Congo.

« Profitant de la journée internationale de la jeunesse, j'invite les jeunes à s'approprier toutes les notions qui nous seront transmises au cours de cette formation et à assurer la transmission au sein de nos associations », a précisé Brusly Clichy Lickiby, coordonnateur du Payncop au Congo.

Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba, représentant du Fnuap a, quant à lui, réitéré l'engagement du fonds à œuvrer aux côtés du gouvernement et de tous les autres partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux mais aussi des acteurs du secteur privé et des organisations non gouvernementales pour unir des efforts nécessaires en vue de tirer profit du potentiel des jeunes congolais.

Le ministre Hugues Ngouélondélé a souhaité que les jeunes présents à cette formation mettent à profit « la force, la vitalité, la volonté ainsi que l'esprit de créativité et d'engagement » en vue d'appréhender les différentes connaissances et méthodes qui leur seront transmises afin de les traduire dans les faits au quotidien pendant et après leur déploiement. « C'est de cette manière que nous atteindrons les objectifs de cette formation. J'en appelle donc à votre sens de responsabilité et au sérieux qui vous ont toujours caractérisés dans la mise en œuvre des conclusions des ateliers de ce genre », a-t-il souligné.