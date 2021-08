Congo-Kinshasa: ICCN - Olivier Mushiete et Vincent Imbongo ont pris officiellement leurs fonctions

Le directeur général suspendu à titre conservatoire, le pasteur Cosma Wilungula, ne s'étant pas présenté pour remettre officiellement le bâton de commandement aux personnes désignées pour assurer l'intérim à la tête de l'Institut congolais pour la consevation de la nature (ICCN) sous tutelle des ministères de l'Environnement et Développement durable, du Tourisme et de la Défense, un procès-verbal de carence a été établie pour permettre leur entrée en fonction.

La cérémonie de passation de pouvoir à la tête de l'ICCN entre le directeur général suspendu à titre conservatoire, Cosma Wilungula, et les deux personnalités choisies pour assurer l'intérim, Olivier Mushiete et Vincent Imbongo, devrait avoir lieu le 12 août. En l'absence du directeur général suspendu, le directeur général et le directeur général adjoint par intérim ont, toutefois, été installés en présence des directeurs de cabinet des ministères de tutelle dont l'Environnement et Développement durable, le Tourisme et la Défense.

Dans son mot de circonstance, Olivier Mushiete a remercié les autorités du pays pour cette nouvelle dynamique imprimée de changement ainsi que pour la confiance placée en sa personne. Il s'est, en outre, dit prêt à « œuvrer dès à présent au rayonnement de l'ICCN par des actions concrètes ». Certes, a-t-il dit, le défi est énorme mais je compte m'engager avec mon équipe à le relever. Notant qu'ils ont désormais la charge de la conservation de la nature de la RDC, Olivier Mushiete a appelé toute son équipe et le personnel de cette institution à se mettre à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée. « Nous devons être à la hauteur de nos responsabilités et mériter davantage de la confiance des autorités », a-t-il dit.

Le pasteur Cosma Wilungula, note-t-on, a dirigé l'ICCN pendant plus de quinze ans. Avec cette cérémonie de remise et reprise, cette institution semble avoir définitivement tourné la page Cosma Wilungula. Mais déjà des sources proches de cette institution notent qu'une plainte va être déposée à la justice pour obtenir l'autorisation de casser les portes fermées par le directeur général suspendu. Cette action risque également de conduire l'ex-directeur général devant la barre, étant donné des griefs lui reprochés dans la conduite de cette institution. Certaines autres sources voient déjà une action de l'Inspection général des finances en vue d'étudier la gestion de Cosma Wilungula à la tête de l'ICCN. Ce dernier, note-t-on, a été suspendu le 3 août, à titre conservatoire, par une décision de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Masudi. Il lui est reproché notamment la mégestion à la tête de cet institut.