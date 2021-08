Congo-Brazzaville: Championnat national d'escrime - Quatre meilleurs combattants récompensés

Après plusieurs années de trêve, le championnat national d'escrime a repris avec la tenue le 10 août à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat des tournois junior et cadet.

Plus d'une vingtaine des jeunes escrimeurs ont participé à cette compétition qui a regroupé sept filles et quatorze garçons venus de différents clubs du pays. Ils se sont affrontés en arme puis en sabre. Cela a permis au staff technique de dénicher les plus performants. Les quatre meilleurs combattants de chaque catégorie ont été récompensés par la Fédération congolaise d'escrime.

Ce championnat qui s'est déroulé en plein air a suscité plusieurs vocations auprès des Brazzavillois qui souhaitent désormais pratiquer ce noble sport de contact. A en croire les membres de la fédération, la plus grande compétition nationale de l'année, à savoir le championnat national sénior homme et dame aura lieu le 21 août prochain à Brazzaville.

L'escrime est un sport de combat. Il s'agit de l'art de toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d'une arme blanche sur les parties valables sans être touché.

On utilise trois types d'armes : l'épée (discipline olympique depuis 1900 pour les hommes et 1996 pour les femmes), le sabre (discipline olympique depuis 1896 pour les hommes et 2004 pour les femmes) et le fleuret (discipline olympique depuis 1896 pour les hommes et 1924 pour les femmes). Ces trois armes sont sexuées : épée féminine et masculine, fleuret féminin et masculin et sabre féminin et masculin. Les épreuves sont individuelles ou par équipes.