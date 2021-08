Congo-Kinshasa: À l'école de Mutos - Les Éditions Mabiki fixent un nouveau rendez-vous aux écoliers le samedi

L'activité culturelle extrascolaire organisée dans sa bibliothèque à Kingasani, à l'intention des jeunes élèves, âgés de 6 à 12 ans, se tiendra pour la troisième fois, le 14 août, de 13h à 14h30'.

À la demande du jeune public du quartier, le département d'animation culturelle des Éditions Mabiki va de nouveau ouvrir les portes de sa bibliothèque le samedi. En effet, décortiquer les aventures de Mutos, le livre illustré pour enfants maison, récits des aventures quotidiennes d'un enfant de Kingasani, le quartier où les éditions ont pignon sur rue, leur plaît bien.

Et ils ont bien de la veine car pour cette troisième rencontre, à la différence des deux précédentes, les écoliers vont faire des lectures à voix haute et échanger sur trois des six numéros de la série jeunesse qu'ils affectionnent vraiment. « Pour cette fois, nous allons lire, discuter et échanger sur Mutos, la terreur des lézards, Mutos et la chèvre venue de Bandundu ainsi que Mutos et le diamant », a affirmé au Courrier de Kinshasa Edimon, l'animateur culturel attitré de Mabiki.

Lancé comme d'aventure le 24 avril, le tout premier « À l'école de Mutos » s'est révélé déjà un succès. Edimon était ravi de constater « la joie et l'implication des enfants », la preuve du bel effet que Mutos, la terreur des lézards avait produit sur ses hôtes du jour. « Tout s'est passé dans une ambiance conviviale, les enfants ont appris plusieurs choses à partir du livre.

Ils ont dégagé plusieurs leçons morales », nous a-t-il dit. Partis avec un heureux souvenir de cette grande première, les écoliers ont manifesté plus d'engouement, ils ont afflué lors de la seconde organisée le mois suivant, soit le 29 mai. « Ce fut une joie énorme pour nous de recevoir 79 enfants venus prendre part à cette séance, sans compter les quatre autres de l'école Kuwa de Belgique qui étaient en direct sur Zoom », nous a affirmé le jeune animateur tout enthousiaste.

Le bonheur, c'est que pour cette seconde fois, l'activité a été animée allègrement par l'auteur de Mutos en personne, à savoir l'éditeur Bienvenu Sene Mongaba. C'est autour du deuxième numéro de la série, Mutos et la chèvre venue de Bandundu qu'il s'est entretenu avec son jeune auditoire. C'est au terme de cette belle expérience que « plusieurs enfants se sont plaints de l'écart entre les séances », a indiqué Edimon. Ils ont alors fait part de leurs attentes, mieux «ils ont souhaité que nous organisions l'activité chaque semaine », a-t-il déclaré.

Une activité mensuelle

Quoique bien disposées à répondre aux doléances de son public, les éditions Mabiki ont cependant reconnu ne pas être en mesure de le faire à la suite du coût de l'organisation. À défaut de satisfaire tout de suite leurs desiderata, elle s'emploie à faire en sorte de la tenir au moins une fois le mois. Ainsi après les rencontres successives des 24 avril et 29 mai, avec cette reprise « À l'école de Mutos », devrait devenir une rencontre mensuelle.

Aussi, à l'instar de ces dernières, « les portes sont grandement ouvertes à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans pour qu'ils y participent gratuitement à notre activité extrascolaire culturelle qui s'est fixé comme objectif de former les plus jeunes à l'excellente à travers des connaissances scientifique, culturelle et technique », a souligné Edimon. Ceci avec le vœu qu'au fil des rencontres, « elle permette l'éclosion de la passion de la lecture à Kingasani ».

Pour sa part, l'écrivain Bienvenu Sene Mongaba, initiateur des Éditions Mabiki et auteur de la série Mutos dédiée à la jeunesse, souligne l'avoir créée à dessein. Fervent défenseur de l'enseignement dans les langues locales, il a fait de sorte d'offrir en versions « bilingues français-lingala et même des fois trilingues, anglais-français-lingala un imaginaire local aux petits écoliers congolais ». Ainsi, s'identifiant au personnage qui leur semble familier la rend plus attrayante à leurs yeux.

Mine de rien, avec sa série de six ouvrages disponibles actuellement, Mutos est une production « littéraire pour enfants qui en plus participe à l'éveil scientifique à travers les divers sujets abordés ». Savoir aussi que de leur côté, les jeunes congolais de la diaspora y trouvent leur bonheur. Les aventures quotidiennes du petit de Kingasani sont instructives. Il faut les lire pour découvrir leur pertinence, à savoir qu'il y est question notamment de coltan, de diamant, des animaux (chèvre, poule), etc. C'est là une manière subtile que l'éditeur a trouvé pour faire découvrir au mieux leur pays aux écoliers ainsi que ses différentes richesses et ressources naturelles.