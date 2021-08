Congo-Brazzaville: Éco-tourisme - Création d'un parc zoologique à Ignié

Un accord relatif à la création du parc animalier a été signé, le 12 août à Brazzaville, entre la ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, et le président de l'Association humanitaire d'actions multiformes(AHDAM), Alain Hubert Kati. Prévu sur 400 hectares à Ignié, dans le département du Pool, le site va accueillir des espèces saisies des mains des braconniers et d'autres catégories d'animaux.

Le nouveau parc sera peuplé des espèces partiellement protégées et non protégées, y compris des espèces intégralement protégées saisies des mains des braconniers. L'AHDAM promet d'y dresser des animaux tels que le singe hocheur, le cercopithèque de Brazza, le buffle nain de forêt, les céphalophes, le sitatunga, le potamochère, l'athérure africain, l'aulacode, l'hippopotame, le crocodile à museau long, le varan du Nil, le python de seba, la tortue d'eau douce.

En raison de la proximité avec la capitale Brazzaville, l'AHDAM espère attirer de nombreux visiteurs et ainsi présenter au public des spécimens vivants des espèces de faune endémique et exotique, ainsi que de la faune sauvage en semi-liberté. Les bêtes seront mises sous une protection adéquate, de façon à ne pas mettre en danger la vie du public et des communautés. Cette association va, pour cela, ériger une clôture, des aires récréatives, locaux administratifs...

La convention relative au parc animalier, d'une durée de 15 ans, engage l'ONG bénéficiaire à réaliser des activités de préservation de la biodiversité et de la protection des écosystèmes naturels. « Le parc se trouve au village Moutoh, à 45 km de Brazzaville, et à quelque 800 mètres de la route nationale n°2. Cette aire protégée constitue l'une des trois composantes de notre projet de complexe éco-tourisme, sportif et agropastoral du Congo, qui va se réaliser en trois phases : la construction du parc animalier, celle d'un village écologique et d'une cité verte », a précisé Alain Hubert Kati.

Cette initiative contribuera à booster l'éco-tourisme et le développement local, ainsi que la gestion durable de la biodiversité, soutient-on du côté du gouvernement. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de diversification économique, a ajouté la ministre Rosalie Matondo, que le gouvernement s'attèle à mettre en exergue la gestion durable de la biodiversité, afin que la valeur ajoutée y relative puisse contribuer à l'accroissement des revenus de l'État.

Le gouvernement entend accorder à son partenaire, gestionnaire du parc, des facilités administratives et allégement fiscal. « À travers des activités qui y seront menées, des emplois vont être créés au profit des jeunes... Il s'agit d'un véritable challenge que les cadres et experts de l'Économie forestière se doivent d'accompagner », a lancé Rosalie Matondo, insistant sur le respect de la législation nationale en matière des aires protégées.

En rappel, l'AHDAM existe en République du Congo depuis vingt-deux ans et intervient principalement dans la santé, l'éducation, le sport et l'assistance humanitaire des couches vulnérables. C'est en 2007 qu'elle a décidé de se lancer dans la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de la biodiversité.