Afrique de l'Ouest: BRVM - La capitalisation du marché obligataire boostée de 169 milliards FCFA ce jeudi 12 août 2021

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a été boostée de 168,634 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 12 août 2021.

Cette capitalisation s'est ainsi élevée à 6937,244 milliards de FCFA contre 6768,610 milliards de FCFA la veille. Depuis le début du mois d'août, c'est la première fois que le marché des obligations enregistre une telle hausse.

Celle du marché des actions est toujours dans une dynamique de hausse, passant de 5110,045 milliards de FCFA la veille à 5123,312 milliards de FCFA au terme de la journée de cotation du 12 août.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 1,285 milliard de FCFA contre186,573 millions de FCFA la veille.

La situation des indices est contrastée en fin de journée. L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistré un léger repli de 0,03% à 136,72 points contre 136,76 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a gagné 0,26% à 170,24 points contre 169,80 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 113 250 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,73% à 555 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 3 000 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,25% à 340 FCFA) et Safca Côte d'Ivoire (plus 5,26% à 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 4 565 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,88% à 1 600 FCFA), Servair Abidjan (moins 2,68% à 1 450 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 1,94% à 1 520 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,85% à 1 855 FCFA).