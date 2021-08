Sahara Occidental: Alger et Bamako appellent les parties au conflit à reprendre les négociations

Alger — L'Algérie et le Mali ont appelé mercredi, les deux parties au conflit au Sahara occidental, le Maroc et le Front Polisario à reprendre les négociations sous l'égide de l'ONU "sans conditions préalables" pour arriver à une solution "juste et durable" qui permet l'autodétermination du peuple sahraoui.

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de l'ONU portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le Sahara occidental est la dernière colonie en Afrique, occupé depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.