Ile Maurice: Journée internationale de la Jeunesse 2021 - Les jeunes participent à un symposium en ligne sur les systèmes a

communiqué de presse

Un symposium en ligne sur le thème " Transforming Food Systems: Youth Innovation for Human and Planetary Health", a été organisé, aujourd'hui, au Complexe sportif national de Cȏte D'Or, dans le cadre de la Journée internationale de la Jeunesse 2021.

Une initiative conjointe du ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et du ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, ce symposium a vu la participation virtuelle des jeunes des centres de jeunesse et d'écoles secondaires, d'étudiants d'institutions tertiaires et des membres d'ONG.

L'Attorney-General, ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, M. Maneesh Gobin, et le ministre de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, étaient présents.

Dans son discours, le ministre Gobin a mis l'accent sur l'importance du thème choisi pour la Journée internationale de la jeunesse 2021. Il a souligné qu'il est nécessaire de mettre en place des mécanismes de soutien inclusifs qui garantissent que les jeunes continuent d'amplifier leurs efforts, collectivement et individuellement, pour restaurer la planète et protéger la vie, tout en intégrant la biodiversité dans la transformation des systèmes alimentaires.

Il a insisté sur la nécessité d'être autosuffisant dans la production alimentaire car la pandémie de COVID-19 a clairement démontré la vulnérabilité du monde face aux défis rencontrés en ces temps difficiles. Selon lui, la pandémie de COVID-19 est une crise sanitaire et humaine qui menace la sécurité alimentaire et la nutrition de millions de personnes dans le monde, d'où la nécessité d'être autosuffisant dans la production alimentaire, d'évoluer vers la durabilité, de transformer les produits alimentaires et d'adopter la biosécurité. Il a souligné que le succès d'un tel effort mondial ne sera pas atteint sans la participation significative des jeunes.

En outre, le ministre Gobin a souligné que la sécurité alimentaire est étroitement liée au Food Systems Summit qui se tiendra en septembre de cette année. Il a fait remarquer que les systèmes alimentaires ne comprennent pas seulement les éléments de base de l'acheminement des aliments de la ferme à la table, mais aussi tous les processus et les infrastructures nécessaires pour nourrir une population, ainsi que les externalités négatives qui peuvent être générées au cours du processus, telles que la pollution de l'air et des océans ainsi que la désertification.

Pour sa part, le ministre Toussaint a lancé un appel à ce que davantage de jeunes s'engagent dans l'agriculture et les professions agricoles. Leur développement constituera un axe de travail qui renforcera la reconnaissance de l'agence, de l'autonomie et de la diversité des jeunes en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, a-t-il déclaré. Il a souligné que Maurice a besoin de sa jeunesse pour pouvoir faire face aux défis futurs.

Activités organisées dans le cadre de la Journée internationale de la Jeunesse 2021

Pour marquer la Journée internationale de la Jeunesse 2021, le ministère de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a prévu plusieurs activités, à savoir un Road Show, un symposium en ligne, une vidéo sur les projets des jeunes, et un Intrenational Youth Day Challenge.