Sénégal: FSF - Ouverture du comité à d'autres personnes

Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football s'est réuni ce jeudi 12 août 2021 au Centre International de Conférence Abdou DIOUF (CICAD) de Diamniadio. Dans un communiqué, la FSF a présenté les membres du comité d'urgence.

Il est composé du Président, Augustin Senghor et de ses six vice-présidents (Djibril Wade, Abdoulaye Sow, Mame Adama Ndour, Amadou Kane, Thierno Diané et Cheikh Seck).

Ce Comité devra être complété par un huitième membre qui sera installé après la mise en place des commissions permanentes.

Mais comme prévu par le candidat Senghor, le comité sera élargi aux personnalités du domaine. Ainsi, ont été intégrés, Louis Lamotte, ancien président de la Ligue de football professionnel, Mbaye Diouf Dia, ancien membre du Comité exécutif, chargé de la Petite Catégorie, l'homme d'affaires Elimane Lam, le président de Teungueth FC Babacar Ndiaye, Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions et actuel président de Linguère, le Directeur général de la Lonase et président de Guédiawaye FC, Lat DIOP, ou encore Aliou Dabo et Samsdine Diatta.