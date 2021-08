Madagascar: Nouveau gouvernement - Des ajustements et recadrages chuchotés

Sauf changement, le nouveau gouvernement sera présenté ce jour. Entre sa composition et sa structure, la nouvelle équipe gouvernementale devrait réserver quelques surprises.

De fond en comble. La décision commune de Andry Rajoelina, président de la République, et Christian Ntsay, Premier ministre, de mettre fin aux fonctions de l'ensemble des ministres, mercredi, est une première dans les annales politiques. Les deux Chef de l'Exécutif pourraient continuer sur cette lancée et casser avec la première partie du quinquennat en opérant une modification radicale du gouvernement.

Selon quelques indiscrétions, le nouveau gouvernement devrait être connu ce jour. Seulement, il ne devrait pas juste s'agir de remplacement de ministres. Il faudra s'attendre à ce qu'avec ce remaniement, le locataire d'Iavoloha et celui de Mahazoarivo qui, visiblement, veulent agir en binôme, opèrent à une retouche de certains départements. Concrètement, il s'agit de l'éclatement de quelques ministères.

La première en lice serait le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat. Un méga-département que la ministre sortante a eu du mal à manœuvrer. Étant donné ses enjeux sociaux et aussi, à cause des conséquences de la crise sanitaire, la ministre sortante, Lantosoa Rakotomalala, a dû concentrer l'essentiel des forces administratives à sa disposition au secteur du commerce.

La ministre de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat l'a reconnu, il fallait faire en sorte de maintenir un approvisionnement incessant des marchés. Il fallait aussi, redoubler constamment d'effort pour lutter contre l'inflation. Seulement, ces priorisations ont été au détriment des deux autres secteurs que sont l'industrie et l'artisanat. Tous deux ont, pourtant, également, été durement touchés par la crise sanitaire.

Pot d'adieu

La concrétisation de projets devant booster l'industrialisation de Madagascar comme l'ODOF ou « One district, one factory », ou encore, la mise en place de la Zone économique spéciale (ZES), sont au ralenti. L'artisanat quant à lui semble totalement absent des projections du ministère. En tout cas, ce secteur est rarement évoqué dans les discours des responsables du département.

Un autre méga-ministère qui pourrait être éclaté est celui de l'Aménagement du territoire et des travaux publics. Le ministre sortant, Hajo Andrianainarivelo, boss de ce département, a déjà été allégé d'une charge lors du remaniement de début d'année 2020, avec la nomination d'un vice-ministre chargé des villes nouvelles et de l'habitat. Seulement, les faits sur terrain indiquent que piloter de front l'aménagement du territoire et les travaux publics semble toujours être compliqué.

Ayant eu une longue expérience à la tête du département y afférent durant la Transition de 2009 à 2013, Hajo Andrianainarivelo n'a, visiblement, pas de mal avec l'aménagement du territoire. Seulement, l'état calamiteux des routes nationales et la lenteur de certains chantiers indiquent qu'il a du mal avec le volet travaux publics. L'éclatement de certains ministères serait donc, une manière de permettre aux ministères à la tête des différents départements de se concentrer sur un domaine précis.

Outre la nomination de ministres, l'idée d'un secrétariat d'État ou de reprendre la formule de vice-ministre serait envisagée. Concernant l'effectif du futur gouvernement, le remaniement de ce jour, selon les indiscrétions, pourraient être l'occasion « d'un grand coup de balais, pour marquer un vrai renouveau et nouveau départ ». Sauf changement de plan, il ne devrait y avoir que très peu de redoublant.

« Même des ministres que l'opinion publique pensent être indéboulonnables auraient quelques appréhensions », rapporte une source avisée. Le général Richard Ravalomanana, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, et une des figures de l'administration Rajoelina, en tout cas, ne sera plus de la partie. Retraité, l'officier a été élevé au rang de Grand croix de deuxième classe, hier. Son discours durant cette cérémonie, à Ivato, sonnait comme un adieu à la vie militaire et politique.

« J'aurais du temps pour m'occuper de mes petits enfants », a déclaré le général Ravalo- manana, semblant se réjouir d'avoir été démis de ses fonctions. Plusieurs autres ministres, selon les informations, pourraient être amenés à chercher une reconversion professionnelle ou revenir à leurs anciennes activités. Il est certain qu'il y aura de nouveaux venus au sein de l'équipe gouvernementale.

La quasi-totalité des ministres sortants a été présent à la réception donnée par le général Ravalomanana, dans un hôtel à Ivandry, hier. Tous ont festoyé, chanté et dansé. Ça a, visiblement, été une occasion pour décompresser au lendemain de la décision des chefs de l'Exécutif. Entre la poignée de ministres qui rempilera et ceux qui seront remplacés, ce pot d'adieu du général retraité pourrait avoir été une occasion de se dire au revoir dans la bonne humeur.

La concrétisation des Velirano du président de la République, mettre le pays sur l'orbite de l'émergence, la relance socio-économique post-crise sanitaire, ou encore, la lutte contre l'inflation et l'insécurité alimentaire dans le Sud seront les principaux axes de bataille du nouveau gouvernement. La nouvelle équipe devra, également, avoir en ligne de mire la joute présidentielle de 2023. Aussi, il ne faudrait pas s'étonner à voir des figures politiques au sein du nouvel effectif de la team Ntsay.