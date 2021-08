Madagascar: Secteur élevage - De nouvelles races de vaches laitières commandées

Premier lot. Cent soixante cinq vaches laitières de races normande et montbéliarde viendront améliorer la production laitière du pays.

Le marché de gré - à -gré de fourniture de ce premier lot a été attribué à l' « Union Coop Export Commerce animaux MONTB », une société coopérative agricole basée à Roulans, en France, selon les précisions du conseil des ministres de mercredi dernier. « Ces vaches, importées par le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, prendront des vols cargo » fait savoir la missive du conseil des ministres.

Le processus d'importation a suivi les normes sanitaires internationales soulignées par l'Organisation mondiale pour la santé animale (OIE). Ce sera le premier lot de la commande car mille vaches laitières de races performantes sont prévues être importées dans le cadre du projet d'amélioration de la production laitière et d'élevage de vaches laitières, entamée par le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. soixante-sept millions de litres de lait sont produits annuellement et c'est peu par rapport aux deux milliards de litres du Maroc par exemple. La faiblesse de la production vient de la qualité des vaches laitières. Une vache de souche locale n'arrive à produire que 8 litres de lait par jour contre 20 litres pour une race pure en moyenne.

Revolving

« Les vaches laitières de races normande et montbéliarde qui viendront incessamment seront réparties dans des centres de recherche, des organismes tels que le Malagasy dairy board (MDB) et les Fonds de développement agricole (FDA) qui abritent un nombre important d'associations et de coopératives de producteurs de lait et d'entrepreneurs participant au projet Fihariana » explique Tsiry Lezoma Mahatola, directeur général de l'Élevage (DGE). Et lui de souligner que des études ont déjà été menées pour conclure que ces deux races pourront assurer les résultats escomptés en matière de production laitière. «

Ce sont déjà des races performantes et pour le moment, elles ne seront pas couplées avec les races de souche locale. Toutefois, tout dépendra des besoins et des réalités vécues par les éleveurs et exploitants laitiers » poursuit le DG. Hormis les centres de recherches, les autres bénéficiaires devront rembourser petit à petit le prix des vaches. Le système revolving, un type de crédit à la consommation, c'est-à-dire une forme de prêt financier tournant sous forme de fonds financiers, est aussi envisageable. Soixante-mille exploitants agricoles sont regroupés dans la filière lait. La région Vakinankaratra produit 65% de la totalité de la production nationale.