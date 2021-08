Madagascar: Treize important

Né un vendredi treize. Superstition ou pas, la date d'aujourd'hui est treize importante pour le pays. Sauf changement, c'est ce jour que le nouveau gouvernement du Premier ministre Christian Ntsay sera constitué. Tout un symbole. Le 13 numéro gagnant depuis la présidentielle de 2018 l'est donc plus que jamais.

La population mise également sur ce nouveau gouvernement pour alléger un peu le poids de sa souffrance au quotidien. Le nouveau gouvernement sait ce qu'il à faire et ce que la population attend de lui. Ceux qui ont accepté de faire partie de ce nouveau gouvernement sont en parfaite connaissance de cause et leur engagement est méritoire. Il est toujours difficile pour un joueur de football de rentrer en jeu alors que son équipe est menée par 0 à 3. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Il n'est pas évident de trouver des hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans une situation où la facilité n'est pas le mot approprié. Tout est urgent et tout est compliqué pour le gouvernement. Il va falloir trouver à la fois des solutions d'urgence et des solutions pérennes à la hausse des prix, à la dégradation des routes, à l'insécurité, à la Covid-19, au délestage, à la coupure d'eau, au kere, aux grèves universitaires. Des problèmes vieux de plusieurs régimes et récurrents.

Le pays a besoin de ses ressources humaines pour sortir de cette mauvaise passe. On sert le pays surtout quand il est en difficulté. Il y a un challenge à gagner et qu'il faut gagner pour ne pas sombrer dans le chaos.

Si d'habitude on estime la nomination pour être ministre comme une consécration, comme lu summum de l'existence, cette fois cela ne semble pas être le cas. C'est une équipe de commandos que le Premier ministre Christian Ntsay doit mettre sur pied. Elle est investie d'une mission sacrée dont le résultat pourrait sceller le sort du régime dans deux ans. Le verdict des urnes est parfois surprenant et complètement inattendu pour ceux qui sont au pouvoir et qui estiment que rien ne pourrait leur arriver. Pour avoir surestimé sa puissance, Ratsiraka s'était fait battre en 2002. Rajaonarimampianina a connu le même sort en 2018.

Comme c'est certainement le dernier remaniement du gouvernement Christian Ntsay avant la présidentielle de 2018, les ministres n'ont pas droit à l'erreur. Ils seront scrutés tous les jours par l'opinion. Les consommateurs attendent déjà un miracle et espèrent que dès demain le kilo du riz coûtera 2000 ariary au maximum, l'huile à 6000 ariary comme avant, le sucre à 3000 ariary... ..