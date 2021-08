Afrique: Le Mali, un gros morceau pour le Rwanda

Le sélectionneur des Amavubi du Rwanda, Vincent Mashami, a convoqué une équipe provisoire de 39 joueurs à l'occasion de la prochaine campagne de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 qui demarrera par un match à l'extérieur contre le Mali le mois prochain.

Mashami a annoncé son équipe jeudi après-midi au siège de la FERWAFA à Remera, précisant qu'il était très satisfait d'avoir une équipe compétitive.

L'équipe nationale devra disputer deux matches dans le groupe E, un match à l'extérieur contre le Mali le 1er septembre 2021, et un autre contre le Kenya le 5 septembre 2021.

Le stage de l'équipe nationale débutera ce 13 août 2021. Les Amavubi seront hébergés à l'hôtel Sainte Famille pendant qu'ils s'entraîneront deux (2) fois par jour aux Amavubi et Kigali Stadiums.

"Nous savons maintenant que les joueurs que nous avons invités sont prêts physiquement pour des matches internationaux et nous aurons un programme d'entraînement très difficile, surtout les premiers jours, et ils seront prêts pour notre match d'ouverture", a déclaré Mashami.

"Nous avons la qualité, les préparations physiques et maintenant nous devons préparer les joueurs mentalement pour ce match très difficile et nous irons à Bangui pour faire un premier match officiel réussi", a-t-il ajouté.

L'entraîneur Vincent Mashami a appelé des joueurs parmi lesquels le gardien Olivier Kwizera. La liste comprend également l'attaquant de l'AFC Eskilstuna en deuxième division en Suède, Rafael York qui n'a pas pu assister au match amical contre la Centrafrique en raison d'une atteinte au coronavirus.

Liste des joueurs

Gardiens : Emery Mvuyekure (Tusker FC, Kenya), Eric Ndayishimiye (), Clément Twizere Buhake (Strommen IF, Norvège), Fiacre Ntwari (AS Kigali, Rwanda) and Olivier Kwizera

Défenseurs : Abdul Rwatubyaye (Shkupi FK, Macedoine), Salim Nirisarike (Urartu FC, Armenie), Thierry Manzi (FC Dila Gori, Georgie), Fitina Omborenga(APR FC, Rwanda), Emmanuel Imanishimwe (FAR Rabat, Egypte), Emery Bayisenge (AS Kigali, Rwanda), Denis Rukundo (AS Kigali, Rwanda), Eric Rutanga (Police FC), Bryan Clovis Ngwabije (SC Lyon, France), Clement Niyigenda (Rayon Sports, Rwanda), Ange Mutsinzi, Christina Ishimwe (AS KIgali, Rwanda), Hassan Karera (APR FC, Rwanda) and Faustin Usengimana (Police FC, Rwanda)

Milieux : Olivier Niyonzima, Kevin Muhire, Isaac Nsengiyumva(Express, Ouganda), Djihad Bizimana (KMSK Deinze, Belgique), Djabel Manishimwe (APR FC, Rwanda), Martin Fabrice Twizeyimana (Police FC, Rwanda), Yannick Mukunzi(Sandvikens IF, Suède), Rafael York (AFC Eskilstuna, Suède), Eric Nsabimana (Police FC, Rwanda) and Haruna Niyonzima(AS Kigali, Rwanda)

Attaquants : Muhadjiri Hakizimana (Police FC, Rwanda), Savio Dominique Nshuti (Police FC, Rwanda), Meddie Kagere (Simba SC, Tanzanie), Jacques Tuyisenge (APR FC, Rwanda), Jean Bertrand Iradukunda (Gasogi United), Lague Byiringiro (APR FC,Rwanda), Alain Kwitonda (APR FC, Rwanda), Yves Mugunga (APR FC, Rwanda), Onesme Twizerimana (Musanze FC) and Innocent Nshuti (APR FC).