Madagascar: Atsinanana - Formation des acteurs œuvrant dans l'exportation des produits végétaux

Les principaux acteurs œuvrant dans l'exportation des produits végétaux dans la région Atsinanana ont bénéficié des formations sur les nouvelles réglementations européennes qui régissent les conditions d'accès au marché en matière phytosanitaire, sanitaire ainsi que pour l'agriculture biologique. C'est le fruit de la collaboration entre le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche et du programme RINDRA financé par l'Union Européenne dans le cadre du 11e FED (Fonds Européen de Développement).

Enorme potentialité. L'objectif consiste à informer ces principaux acteurs de la filière végétale œuvrant à l'exportation vers le marché européen sur ces nouvelles réglementations afin d'éviter les risques de refoulement de leurs produits une fois arrivés à destination. Pour pouvoir s'y conformer, toutes les parties prenantes travaillant dans ce secteur ont participé activement à cet atelier. On peut citer, entre autres, des représentants des organisations de producteurs et de planteurs des produits destinés à l'exportation comme le litchi, qui comptent au nombre de 30 000 paysans dans la région Atsinanana ainsi que des représentants des opérateurs membres du Groupement des Exportateurs de Litchi (GEL). Il faut savoir que la partie Est de Madagascar dispose d'une énorme potentialité en matière de production de litchi, girofle et épices qui sont des produits très prisés par les clients européens.

Nouveaux engagements. Cet énorme potentiel agricole et agro-alimentaire pourrait encore être valorisé à travers de nouveaux engagements pris conjointement par le gouvernement, la région et les organisations professionnelles œuvrant dans les filières d'exportation. En effet, ces nouveaux engagements sont requis pour rehausser la qualité et l'image des produits de la Grande île. Rappelons que les produits agricoles malgaches ont fait l'objet de nombreux cas de non conformité lors des contrôles aux frontières de l'Union Européenne au cours de ces dernières années. Les actions prises à l'issue de cet atelier contribueront ainsi à restaurer la confiance des pays européens importateurs partenaires.