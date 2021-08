Madagascar: Armée - Le camp CAPSAT en état d'alerte

Le célèbre camp CAPSAT a été victime d'un cambriolage, l'auteur s'est évanoui dans la nature.

Le magasin d'armes du camp CAPSAT, ou Corps d'administration du personnel et des services administratifs et techniques, à Soanierana a été dévalisé. Le signalement a été donné par une équipe de militaires qui était de garde durant la nuit du mardi 10 août dernier. Après les constats, les responsables du camp ont découvert qu'un fusil d'assaut AK-47 ou plus communément Kalachnikov ainsi que des munitions avaient été dérobés durant cette nuit. Les militaires se sont alors mobilisés et sont partis à la traque de l'auteur de ce cambriolage, ratissant large dans les quartiers riverains. Le responsable du vol a cependant été introuvable.

Consigné. Le camp « Intendant général Jean Jacques Rasolomalala » qui rappelle la crise de 2009 est en état d'alerte, depuis cette date, sans que les militaires aient réussi jusqu'à présent à mettre la main sur l'auteur du vol, dont on ignore pour l'instant les motivations. Des dispositifs de sécurité ont été mis en place au niveau du camp CAPSAT. Le Régiment de Transmission et de Soutien à Fiadanana, situé à une centaine de mètres du camp, serait également consigné depuis cet incident. Le contrôle des troupes et des armements au niveau de ces deux camps militaires devient systématique.

Apollo 21. De source informée, le président de la République et non moins chef suprême des forces armées serait très remonté par rapport à cette affaire. Bon nombre d'observateurs se demandent alors si cela a un lien avec le projet « Apollo 21 », où l'un des officiers mis en cause est justement responsable de magasin d'armes. Cet officier général encore en activité, qui a déjà comparu pour la première fois à la justice dans le cadre de l'instruction du projet de Paul Rafanoharana, est mis sous contrôle judiciaire. D'autres généraux impliqués, quant à eux, sont en liberté provisoire.