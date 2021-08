Madagascar: Trouver des hommes et des femmes compétents et efficaces

La décision est tombée comme un couperet. Elle était dans l'air depuis le week-end dernier, mais elle a pris un tour inattendu puisque le communiqué du président de la République et du chef du gouvernement affirme que les ministres cessent leur fonction.

En d'autres termes, cela veut dire qu'ils sont limogés. Cela donne la mesure de la colère du chef de l'État qui a compris l'ampleur du mécontentement populaire. Tous les Malgaches attendent la suite avec intérêt car ils veulent un véritable changement. Des solutions urgentes aux problèmes actuels doivent être trouvées. Le président sait qu'il faut agir vite et apporter des améliorations rapides dans la gestion des affaires de l'État, et un début de réponse sera apporté avec la composition de la nouvelle équipe gouvernementale.

Les critiques et les interpellations adressées au chef de l'État ont été nombreuses. Ses partisans disaient qu'il les entendait, mais qu'il prenait son temps pour prendre ses décisions et qu'il remanierait le gouvernement en temps voulu. Mais les événements se sont précipités. Il y a eu cette tentative de coup d'État et cette détérioration rapide du niveau de vie de la population. Cette inertie apparente pouvait s'apparenter à de l'indécision et être un aveu de faiblesse. Le président de la République a donc décidé de crever l'abcès. Il a, lors de son intervention télévisée de dimanche dernier, décidé de mettre tous les problèmes sur la table, évoquant pêle-mêle l'affaire « Apollo 21 » et l'inefficacité de certains ministres. Cette colère exprimée signifiait qu'il allait prendre des décisions radicales.

Il a donc paré au plus pressé, à savoir se débarrasser des poids morts du gouvernement. Il l'a fait d'une manière inédite, sans prendre de gants. Les commentaires sont allés bon train, hier, sur les réseaux sociaux, mais l'opinion dans l'ensemble préfère observer une certaine réserve. Elle estime qu'il faut laisser le président et son Premier ministre trouver des hommes et des femmes compétents et efficaces. Les jours à venir nous diront si cela est effectif.