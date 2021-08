Madagascar: « Travail au canada » - Une arnaqueuse traquée par la brigade de la cybercriminalité

Objet de plusieurs plaintes pour escroquerie, extorsion et abus de confiance, une femme de 45 ans se trouve derrière les barreaux, à Antanimora. Professionnelle de l'arnaque, son mode opératoire consiste à convaincre qu'elle a des contacts qui peuvent aider les cibles à aller travailler ou à étudier au Canada.

Elle prétend également connaître des personnes capables de faciliter les formalités administratives et sa proposition a intéressé plus d'un. Beaucoup ont été convaincus et ont payé la somme qu'elle demandait. Elle a publié une offre d'emploi et de bourse d'études au Canada sur Facebook. L'offre ne laissait paraître aucune trace d'arnaque bien que truffée de mensonges, « beaucoup sont tombés dans le piège et lui ont versé une somme conséquente via le numéro qu'elle affiche sur le réseau social Facebook... », raconte la Police nationale.

L'arnaqueuse a extorqué des millions d'ariary. Après s'être rendues compte de l'arnaque perpétrée par cette femme, les victimes ont déposé plainte auprès de la Police nationale permettant de diligenter une enquête. La brigade de la cybercriminalité a mis un terme à l'agissement délictuel de cette arnaqueuse hors pair. Les enquêteurs ont constaté qu'elle avait déjà multiplié les arnaques. Effectivement, elle avait déjà été poursuivie pour escroquerie, extorsion et abus de confiance. Après son audition, elle a été placée en détention provisoire à Antanimora.