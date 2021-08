Ile Maurice: Vendredi 13 - Jour de chance ou de malheur ?

Aujourd'hui c'est le vendredi 13. La peur de ce chiffre fait partie des superstitions les plus répandues au monde, à tel point que même les gratte-ciel, les palaces et les immeubles omettent d'attribuer ce nombre à leur treizième étage. Quand le 13 du mois tombe un vendredi, certaines personnes préfèrent rester chez elles, de peur qu'il leur arrive malheur. D'où vient cette superstition ? On t'explique.

Ses origines

Des films ou des livres racontent souvent l'histoire d'un personnage, qui s'est fait voler ses affaires, qui fait un accident ou qui perd son emploi un vendredi 13. Dans la vie, certaines personnes souffrent d'une peur panique un vendredi 13. Cette phobie se nomme la paraskevidékatriaphobie. Ce mot grec réunit les mots 'vendredi', 'treize' et 'peur'. Les personnes superstitieuses ont une peur bleue de ce chiffre et ce jour-là, elles sont très prudentes. Pourquoi accorde-t-on autant d'importance à cette date ?

Selon l'historien Jocelyn Chan Low, cet intérêt pour le vendredi 13 vient des légendes urbaines, qui mettent en scène des évènements effrayants ayant eu lieu à cette date. «De là, des producteurs s'y sont inspirés pour leurs films où des personnages sont malchanceux et vivent des aventures effrayantes un 13 du mois», explique l'historien. «Les jeunes, qui sont fans de ce genre de films, ont commencé, eux aussi, à avoir peur de cette date, et c'est ainsi que le vendredi 13 a gagné en popularité.»

Le chiffre en question

Mais l'historien explique aussi que le chiffre 13 est également signe de malchance dans certaines parties du monde. Par exemple, en Espagne, le 13 porte malheur et s'il tombe un mardi, c'est pire car les Espagnols estiment que le mardi est un jour maudit. Ils ont même le dicton : «En martes, ni te cases ni te embarques», ce qui signifie «Un mardi, ne te marie pas et ne monte pas à bord». En d'autres termes, évite de te marier ou de voyager un mardi. Les Italiens n'apprécient pas non plus le chiffre 13, mais également le 17.

Cela dit, dans certains pays, le vendredi 13 est synonyme de chance ! Les Français, par exemple, sont plus nombreux à jouer au loto ce jour-là.

Les superstitions

Hormis la peur du vendredi 13, plusieurs autres superstitions sont très connues dans le monde. Par exemple, pour les personnes superstitieuses, briser un miroir signifie s'attirer sept ans de malheur. Passer sous une échelle est synonyme de malchance aussi. Elles peuvent également craindre les chats noirs car ces bêtes sont censées être les compagnons de sorcières. Allez savoir s'il faut y prêter foi...