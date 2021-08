Ile Maurice: Météo - Week-end froid et début de semaine pluvieux

Le retour du soleil et des températures douces a été de courte durée. En effet, la station météo de Vacoas prévoit un temps plus froid et pluvieux ce week-end. Un front froid et un anticyclone au sud des Mascareignes feront souffler des vents plus frais et provoqueront des averses.

Ce sont le Sud, l'Est et le Plateau central qui sont concernés. Le soleil pourrait faire une brève apparition. Les ondées seront fréquentes le matin et en fin d'après-midi. Il faut attendre l'évolution de l'assez fort anticyclone pour être fixé sur son impact.

Le thermomètre oscille entre 12 et 16 degrés pour les températures minimales alors que les maximales affichent entre 20 et 28 degrés.