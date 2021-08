Angola: Annonce de la création d'un laboratoire de contrôle des médicaments

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a annoncé ce mercredi, à Luanda, l'intention du gouvernement de créer un laboratoire central pour contrôler la qualité et les effets indésirables des médicaments à usage humain.

Sílvia Lutucuta s'exprimait devant la presse à propos de l'appréciation par le Conseil des ministres du projet de décret présidentiel qui approuve le règlement sur la pharmacovigilance, qui consiste à évaluer l'efficacité et l'utilisation rationnelle des médicaments à usage humain.

Le règlement vise à garantir l'accès à des médicaments efficaces et à surveiller leurs effets indésirables (médicaments).

La ministre a précisé que le pays disposait d'une Agence de réglementation des médicaments et des équipements et de « petits » laboratoires dans la centrale d'achat de médicaments, où certaines molécules sont contrôlées.

Selon Sílvia Lutucuta, la création d'un laboratoire central est justifiée. On prétend également à améliorer et à surveiller les processus de réglementation, de production, de distribution et de commerce des produits chimiques biologiques et d'autres moyens de traitement, a-t-elle ajouté.

La ministre de la Santé a estimé qu'il était impératif de disposer d'un système de pharmacovigilance capable d'informer et de fournir des conseils, d'assurer l'identification, la notification et la réponse en temps opportun aux effets nocifs et indésirables des médicaments.