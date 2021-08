Nigeria: "Nous devons décider de ce que nous sommes pour résoudre les problèmes de la nation" déclare l'Évêque de Sokoto

Abuja — "La question cruciale que ce pays n'a pas résolue est "qui sommes-nous en tant que Nigérians ? C'est pourquoi le pays est devenu une cocotte-minute", a déclaré Son Excellence Matthew Hassan Kukah, Évêque de Sokoto, dans une interview télévisée.

"Ce qui nous est arrivé, c'est que les questions controversées n'ont jamais été discutées", a-t-il ajouté. "Nous n'avons jamais eu une situation où nous avons décidé quel type de société nous voulions. Maintenant, nous avons une société d'alliances ethniques, religieuses et autres."

C'est pourquoi l'Évêque dit que "nous vivons dans une société chaotique où les plus aptes survivent". Nous sommes maintenant au Nigeria, c'est une période de gestation pour toutes les choses terribles que nous avons subies ou laissées en suspens".

Mgr Kukah a poursuivi en disant qu'il était préoccupé par les violations des droits de l'homme et en particulier par le droit à la parole. "Il est important que ceux qui nous gouvernent sachent que la liberté de parole est un droit humain et que la liberté d'expression est un droit donné par Dieu et que personne ne peut l'enlever."

"En tant que chrétien, vous ne pouvez vous empêcher d'être agité lorsque vous voyez une société injuste. Jésus a dit que je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance", souligne-t-il. "Je suis le gardien de cet engagement du fait que je suis chrétien et, surtout, que je suis prêtre."

"Nous devons créer un environnement où chacun est libre d'aspirer à devenir ce qu'il veut être", conclut Mgr Kukah.

En février (voir Fides 24/2/2021), les Évêques nigérians ont averti que " le Nigeria risque de s'effondrer " en raison de l'insécurité qui pousse les différents groupes sociaux et ethniques à créer des groupes d'autodéfense et des politiques gouvernementales perçues comme favorisant certains groupes par rapport à d'autres. "Beaucoup ont renoncé à la possibilité et même à l'aspiration du Nigeria en tant que pays uni. Il n'est pas étonnant que de nombreux acteurs non étatiques comblent le vide créé par l'échec tangible du gouvernement", avaient dénoncé les Évêques.