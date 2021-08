Togo: Célébration - Un an que l'ancien capitaine et libéro du Togo, Hunkpati Ressort, n'est plus

Le Bureau exécutif de l'ASSAFT (Association des Anciens Footballeurs du Togo), présidé par Anthonio Têtê Amouzou, dans le cadre du premier anniversaire du rappel à Dieu de l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Togo, Hunkpati Mensah Herman alias Ressort, et ancien capitaine de la Modèle de Lomé, ancien capitaine et ancien entraineur du FC 105 de Libreville (Gabon), entend ne pas passer sous silence cet évènement. Elle met donc, sur elle, l'ASSAFT) de célébrer la disparition il y a un an, de cet ancien libéro international, dont l'histoire a été marquée dans les années 1970-80...

Né en 1945, sa carrière commença au sein de l'Alliance de Lomé, au poste de défenseur central. Ce fut au même poste qu'il finit sa carrière en faveur du FC 105, en terre gabonaise en 1981, pour ensuite en être l'entraineur. Hunkpati Ressort, ce fut le joueur récupéré très tôt par le Onze Merveilleux des Jaune et Noir (La Modèle) de Lomé. Il devient le leader naturel de ce club, jusqu'à l'heure de la première réforme politique, sous l'ex président du Togo, Gnassingbé Eyadema, en 1975. Entre-temps, c'est en qualité de capitaine de l'équipe nationale du Togo, qu'il avait qualifié son pays pour la CAN 1972.

Le célèbre capitaine, qui avait opté pour Lomé 1 (Dema Club), un ensemble de regroupement de différents clubs de la capitale, Etoile Filante, Modèle et Dyto, devrait toujours porter le brassard. Estimant qu'il n'avait plus rien à prouver au Togo, il s'expatria en 1979 au Gabon, laissant derrière lui, ses nombreux titres de champion et récompenses. Le FC 105, alors lui ouvrit les bras jusqu'en 1981, où il devint entraineur adjoint, puis plus tard, le coach principal. On peut toujours retenir de lui, les tacles propres à son talent. Comme en parlait si fièrement et avec nostalgie, l'ancien défenseur international d'Agaza Omnisport, Djossé Massaoudou : « Ressort, c'était la douce violence d'un tacle chirurgical. Une agression qui met tout le monde d'accord, même l'adversaire ».

Dieu l'avait rappelé le 9 août 2020, dans sa 73e année. Cependant l'annonce de l'ASSAFT, conduite par Anthonio Têtê AMOUZOU, tient à le célébrer, ce dimanche 15 août 2021. Et pour cette annonce, au delà de cette journée dominicale du 15 août choisi, le programme, tout en faisant état d'une messe d'action de grâce à l'Eglise St Antoine de Padoue de Lomé, Hanoukopé, qui sera célébrée à partir de 09h, les salutations d'usage, seront reçues à la place des fêtes de CERFER, après le dépôt de gerbes des fleurs, au cimetière où git l'illustre ancien capitaine national, Hunkpati Mensah Herman alias Ressort.