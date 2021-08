Togo: Kevin Denkey - Le Togolais victime d'insultes racistes en Belgique

Kévin Denkey, international togolais, évoluant au Cercle Bruges, a été victime de cris racistes lors du derby face au FC Bruges.

Un incident raciste a eu lieu le week-end dernier lors du derby entre le Club Bruges et le Cercle Bruges. Kévin Denkey (20 ans), attaquant du Cercle, a indiqué sur Instagram que les fans des bleus et noirs l'appelaient "singe". Le Togolais ne gardera pas de bons souvenirs de son deuxième derby brugeois, la faute à quelques supporters du Club qui ont gâché sa soirée.

Comme il le raconte sur les réseaux sociaux. « J'y ai réfléchi durant plusieurs jours avant de partager ce post, mais je me suis senti moralement obligé de le faire (... ). Durant le match, j'ai eu à faire à des supporters qui ont lancé des "singe, singe" vers moi pendant le match. Juste après le match, un journaliste a clairement fait référence à moi en tant que "Donkey" (âne) et j'espère que c'était juste une erreur non intentionnelle », explique-t-il.

« En 2021, il n'y a pas de place pour le racisme. Nous avons tous les outils à disposition pour nous éduquer. Quand on aime le football, on aime tout et tout le monde, peu importe la couleur ou les origines de quelqu'un. Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot ».