Ile Maurice: NHDC - La Chambre des notaires a réagi aux frais notariaux exorbitants

Les articles de l'express et les interpellations parlementaires d'Osman Mahomed ont eu l'effet escompté.

Les frais pour les acquéreurs de maisons de la National Housing Development Co. Ltd (NHDC) seront revus. Le président de la Chambre des notaires, Me Nicolas Boullé, nous avait répondu par une brève réponse qu'il n'était pas au courant de ces pratiques de la part de certains et certaines notaires d'imposer des frais allant jusqu'à Rs 25 000 au lieu de Rs 6 000. Cependant, il s'est penché sur ce problème et a convoqué une réunion urgente le mercredi 3 août à la Chambre.

Mais on attend toujours cette chambre et le CCID, et plus particulièrement le Land Fraud Squad, concernant les ventes frauduleuses des notaires Roopun et Deelchand. Qui commencent à dater. Pour rappel, des millions de roupies ont été perdues par des acquéreurs de terrains n'appartenant pas aux... vendeurs apparaissant dans l'acte de vente. Les notaires accusent les arpenteurs, qui accusent à leur tour les avoués qui avaient établi les affidavits de propriétés et ces avoués accusant à leur tour des courtiers. Contacté, l'ACP en charge du Land Fraud Squad nous a tout simplement raccroché au nez, après nous avoir déclaré «ékrir sa ki oulé dan ou lagazet... »