Cameroun: Elections à la Chambre d'Agriculture - La campagne a démarré

Les candidats de 17 listes sont sur le terrain depuis hier en prélude au scrutin prévu le 12 septembre prochain sur l'étendue du territoire, Gabriel Mbairobe, l'a annoncé mercredi dernier à Yaoundé.

Dans le cadre du processus de renouvellement des membres et des dirigeants des organes collégiaux de la Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts du Cameroun (Capef), le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (Minader), Gabriel Mbairobe par ailleurs président de la commission électorale nationale a fait une communication mercredi 11 août 2021 à Yaoundé. En présence du gouverneur du Centre, Naseri Paul Bea, des secrétaires généraux de la communication (Félix Zogo) et du Minader (Bambot Grace Annih), Gabriel Mbairobe a déclaré que le scrutin était prévu le 12 septembre 2021 sur l'étendue du territoire avec à la clé, 17 candidats en lice. La campagne y relative a débuté hier jeudi et s'achève le 11 septembre. Le Minader a expliqué que les dossiers avaient été examinés par la commission électorale au cours de la deuxième session. A l'issue de cet examen, 17 listes ont été validées pour l'élection. Trois pour le Centre, une pour l'Adamaoua, Est (1), Extrême-Nord (3), Littoral (2), Nord (3), Nord-Ouest (1), Ouest (1), Sud (1) et Sud-Ouest (1).

En vue de faciliter les opérations de vote et permettre un taux de participation élevé, plus de 400 bureaux de votes ont été créés sur l'ensemble des 360 arrondissements. « Un guide d'électeur est en cours d'édition et des dispositions sont en train d'être prises pour produire et acheminer les documents électoraux vers les différents bureaux de vote, de même, les différents responsables des bureaux de vote seront désignés dans les prochains jours », a relevé Gabriel Mbairobe. Pour ce qui est du fichier électoral, il compte à ce jour, 275 000 inscrits dont 77% d'hommes et 23% de femmes, inégalement réparties au sein des quatre secteurs.

Le secteur de l'agriculture se taille la part du lion avec 90,5% d'inscrits contre 8,5% pour l'élevage, cette section est suivie de la pêche avec seulement 0,8% et enfin des forêts et la faune pour 0,3%. Gabriel Mbairobe s'est dit satisfait de la participation massive des agriculteurs, éleveurs pisciculteurs, forestiers et pêcheurs à ce scrutin et de leur réel engouement autour de ce renouvellement des organes de la Capef. Il a indiqué que l'objectif de ces élections est que ces professionnels défendent véritablement les intérêts de leurs collègues à la Chambre d'agriculture au cours des 5 prochaines années.