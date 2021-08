Sénégal: Décès du Khalife de Tiénaba - Le ministre de l'intérieur conduit une délégation

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Diome, sur ordre du Chef de l'Etat se rend à Thiénaba afin de présenté les condoléances de la République ce vendredi.

Suite au rappel à Dieu de défunt khalife, Abdou Rahim Seck, inhumé ce jeudi.

Ceci intervient quelques jours après avoir présenté ses condoléances à la famille Layenne dont le khalife s'est aussi éteint.

Félix Diome avait conduit, mardi dernier, une délégation composée d'Abdoulaye Diouf Sarr (Santé et Action sociale), Oumar Gueye (Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires), et porte-parole du gouvernement, Samba Ndiobene Ka (Développement communautaire, Équité sociale et territoriale), Alioune Ndoye (Pêches et Économie maritime), Al Hassane Sall, Gouverneur de la région de Dakar et de Moussa SY, maire des Parcelles Assainies.