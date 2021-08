Angola: L'AN approuve la deuxième délibération de la loi de révision constitutionnelle

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé ce vendredi, la deuxième délibération du projet de loi de révision constitutionnelle, aux termes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'organe chargé de l'inspection préventive de la loi magna.

Le projet de résolution a été approuvé par 149 voix pour, 5 contre et 49 abstentions, lors de la 11e séance plénière extraordinaire de la 4e session législative de la IVe législature de l'Assemblée nationale.

Le Parlement a éliminé, du projet de loi de révision constitutionnelle, les normes déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle (CC).

Il s'agit de quelques articles qui ont trait à l'obligation d'envoyer des rapports au PR et au Parlement, par les supérieurs et le Conseil supérieur de la magistrature pour information.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle remet en cause la constitutionnalité de certains articles qui traitent de l'obligation d'adresser des rapports au Président de la République et au Parlement, de la part des juridictions supérieures et du Conseil supérieur de la magistrature.

La CC a conclu que l'exigence de la soumission par les Cours constitutionnelle et des comptes, la Cour suprême militaire et le Conseil supérieur de la magistrature (CSMJ), des rapports annuels de leurs activités au Président de la République et à l'Assemblée nationale pour information, viole le principe de séparation et d'interdépendance des organes de souveraineté, qui sont les limites matérielles de la révision constitutionnelle.

Les remises des rapports sont exprimées dans les articles 181, numéro 5, 182, numéro 4, 183, numéro 4 et 184 numéro 6, de la loi de révision constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle précise que le principe de séparation des pouvoirs détermine la spécialité des fonctions des organes souverains, sans soumission les uns aux autres.

Dans son jugement, la CC maintient cependant intacts les autres aspects envisagés dans le processus de révision constitutionnelle.