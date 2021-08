Angola: Anglo American prospecte déjà des minerais au pays

Luanda — La multinationale minière Anglo American a entamé ce vendredi, des travaux de prospection de ressources minérales dans les provinces de Cunene et Moxico, situées au sud et à l'est de l'Angola, a appris l'Angop le même jour.

L'activité est le résultat de la signature, en novembre 2019, de cinq contrats d'investissement dans ce secteur, entre la multinationale susmentionnée et le MIREMPET, trois pour la province de Cunene et deux pour Moxico.

Au sud, la société explorera les métaux de base (cuivre, cobalt et nickel), tandis qu'à l'est, elle se concentrera sur le cuivre, le cobalt et l'argent, selon une note de l'Institut géologique d'Angola (IGEO), parvenue vendredi à la rédaction de l'ANGOP.

« Dans un premier temps, des levés aéro-géophysiques sont en cours, à la suite du contrat d'investissement minier susmentionné, signé par Anglo American et le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz », indique le document.

Selon le président du conseil d'administration de l'Institut géologique d'Angola (IGEO), Canga Xiaquivuila, cité dans la note, « un groupe de pilotes a voyagé aujourd'hui de Luanda à Cunene et, mercredi 18 août, sera à Moxico.

Pour cette raison, selon la note, l'IGEO restera disponible pour fournir le soutien institutionnel nécessaire pour les contacts avec les autorités locales et d'autres aspects nécessaires ».

Anglo American PIC est une société multinationale britannique opérant dans le secteur minier, étant l'une des plus grandes au monde dans ce domaine d'activité, dédiée à l'exploration et au traitement des métaux du groupe de la platine, des diamants, du cuivre, du nickel, du minerai de fer et du charbon.