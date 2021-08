Ile Maurice: Secteur financier - Le Premier ministre lance la One Plateforme de la FSC

communiqué de presse

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a lancé ce soir, à Ebène, la 'One Plateform' de la Financial Services Commission (FSC). Elle représente un portail d'autorisation en ligne qui permettra de suivre le processus d'autorisation, tout en offrant aux parties prenantes et aux titulaires de licences une meilleure visibilité des demandes soumises à la FSC.

Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, M. Mahen Kumar Seeruttun, le directeur général de la FSC, M. Dhanesswurnath Thakoor, et d'autres personnalités étaient présents.

Dans son discours, le Premier ministre a félicité la FSC pour cette plateforme qui démontre l'engagement de l'institution à se conformer aux directives fournies par les organismes internationaux. La plateforme, a-t-il déclaré, fait partie des solutions technologiques de pointe qui marquent une étape importante dans le parcours numérique du pays. Cet outil, a-t-il souligné, permettra au pays de fournir des services financiers internationaux et contribuera à renforcer la résilience face aux défis modernes.

Le Premier ministre a rappelé que l'année dernière, Maurice a été incluse dans la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) et la liste noire de l'Union européenne (UE). Le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre les réformes nécessaires en conformité avec les normes du GAFI.

A cet effet, il a annoncé la visite des assesseurs du GAFI à Maurice du 13 au 15 septembre 2021. L'objectif, a-t-il ajouté, est de confirmer que les aspects techniques du plan d'action ont été réalisés et qu'il existe une capacité institutionnelle et un engagement politique de haut niveau pour mettre en œuvre les réformes à moyen et long terme.

Selon le ministre Seeruttun, la plateforme est décisive pour le centre financier du pays. En outre, elle contribuera à renforcer la crédibilité du secteur, et à promouvoir la confiance dans les activités réglementaires, tout en améliorant le classement de Maurice dans le Ease of Doing Business de la Banque mondiale, a-t-il ajouté.

Quant au directeur exécutif de la FSC, M. Thakoor, il a donné un aperçu des principales caractéristiques de la plateforme numérique, et a fait remarquer que celle-ci est entièrement sans papier, en ligne avec l'initiative verte de la FSC.