Afrique Australe: Réunion ministérielle de la SADC - Le Ministre Ganoo mettra en exergue les efforts pour atténuer les impacts d

communiqué de presse

Le 41e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se tient du 09 au 19 août 2021 au Bingu International Conference Centre, à Lilongwe, en République du Malawi.

Le thème de cette année est « Renforcer la capacité de production face à la pandémie de COVID-19 pour une transformation inclusive, durable, économique et industrielle ».

Maurice participe au Conseil des ministres de la SADC du 13 au 14 août et au Comité des hauts fonctionnaires du 09 au 11 août par le biais de visioconférence.

Les thèmes clés qui seront abordées lors du sommet sont : l'évaluation du progrès réalisé dans la promotion de l'intégration régionale en ligne avec la vision de la SADC ; la revue des projets et programmes de la SADC ; l'évaluation de la paix et de la sécurité dans la région ; et la proposition de transformer le Forum parlementaire de la SADC en un Parlement.

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, qui participe au sommet, interviendra dans la dernière partie de la réunion. Il mettra en exergue les efforts déployés par Maurice pour atténuer l'impact économique de la pandémie de COVID-19. Il fera également le point sur le développement de l'industrie pharmaceutique et de la fabrication de vaccins à Maurice, faisant ainsi appel au soutien de la SADC dans cette démarche.

En outre, le Chef de la diplomatie fera un plaidoyer aux États membres de la SADC pour la résolution que Maurice se présente au 27e Congrès postal universel qui se tient actuellement en Côte d'Ivoire, afin que l'organisation reconnaisse officiellement que, aux fins de ses activités, l'archipel des Chagos fait partie intégrante du territoire de Maurice.

Il saisira cette occasion pour exprimer l'intérêt de Maurice à accueillir un centre régional d'excellence pour l'Agence africaine des médicaments, avec l'aide des États membres de la SADC.

Le président de la République du Malawi, le Dr Lazarus McCarthy Chakwera, succédera au président du Mozambique, M. Filipe Jacinto Nyusi, à la présidence de la SADC pour un mandat d'un an, jusqu'en août 2022.

Un nouveau secrétaire exécutif sera nommé par le sommet car le mandat du Dr Stergomena Lawrence Tax en tant que secrétaire exécutif de la SADC arrive à son terme.