Congo-Kinshasa: L'exploitation irrationnelle du pétrole contribue au réchauffement climatique - L'ONG 350.Org appelle le Gouvernement à protéger le parc national de Virunga

Depuis maintenant plusieurs années, des sociétés tenues par des expatriés exploitent de façon irrationnelle le pétrole dans le parc national de Virunga.

M. Christian, qui a eu un entretien de plus d'une heure jeudi 12 août 2021 avec Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur Directeur-Général du journal La Prospérité, a, au nom de 350.Org, indiqué que cette exploitation du sous-sol du parc de Virunga contribue non seulement au réchauffement climatique par le fait que le pétrole fait partie des énergies fossiles et que les espaces verts disparaissent au Virunga, mais aussi elle prive la République Démocratique du Congo d'un élément majeur pouvant contribuer efficacement à son développement économique à savoir, le tourisme.

Ainsi, conformément à sa mission de combattre les principales causes du réchauffement climatique à travers le monde, l'ONG 350.Org appelle et encourage les autorités compétentes au niveau national ainsi que le Président de la République à retirer les licences d'exploitation attribuées entre 2005 et 2015 à toutes ces sociétés multinationales qui exploitent le pétrole du Virunga, un des parcs inscrits parmi les patrimoines de l'UNESCO.

En lieu et place de laisser évoluer l'exploitation du pétrole, ce qui pourrait contribuer au réchauffement climatique et occasionner des pertes en vies humaines, l'ONG 350.Org préconise la valorisation et l'exploitation des énergies renouvelables qui pourraient participer sensiblement à l'électrification de toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.

Selon Monsieur Christian, plusieurs organisations de la société civile et mouvements de jeunes dans la province du Nord-Kivu portent au pinacle cette démarche qui vise la préservation de la RDC et de l'univers entier du réchauffement de la planète. D'ores et déjà, a-t-il révélé, une correspondance a été adressée, depuis un moment, au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi Tshilombo, et une pétition avec plus de 10 mille signatures est encore en circulation. « Il faut arrêter dès maintenant l'émission de gaz à effet de serre », a déclaré M. Christian.

« Les populations tout autour de Virunga veulent que le parc soit protégé parce que le tourisme apporte beaucoup de ressources. A travers le tourisme, le Gouvernement peut avoir suffisamment de l'argent pour construire les routes, les hôpitaux, les écoles qui sont donc essentiels pour le développement d'une communauté », a épinglé ce membre de l'ONG 350.Org, avant de placer un point d'orgue sur cet objectif de combattre les actions qui peuvent d'une manière ou d'une autre, mettre en danger l'avenir des générations futures.

« Notre message c'est quoi, c'est non à l'exploitation du pétrole au niveau du parc de Virunga, c'est oui à la promotion des énergies renouvelables, c'est oui à la protection des communautés vivant autour du parc national de Virunga, c'est oui à tout ce qui est donc promotion du tourisme », a-t-il indiqué. Pour ainsi faire entendre ce cri d'alarme contre l'exploitation de ce géant parc en République Démocratique du Congo, l'ONG 350.Org annonce la tenue d'une grande manifestation le 24 septembre prochain, en symbiose avec des mouvements et organisations de la société civile, à Kinshasa, Goma et Bukavu pour interpeller les autorités compétentes sur cette problématique.

Il faut noter que 350.Org est une organisation non gouvernementale internationale créée aux Etats-Unis d'Amérique il y a plus de 12 ans. Son domaine de prédilection est l'environnement. En Afrique, elle est présente dans plusieurs pays dont l'Afrique du Sud, le Bénin, le Sénégal, la Côte-d'Ivoire, le Kenya, la RDC... Parmi ses partenaires de taille figurent WWF, l'UNESCO, GREENPEACE.