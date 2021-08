Congo-Kinshasa: Faute d'un large consensus - Shadary et le PPRD boycottent la désignation des animateurs de la CENI

Le débat sur le choix des animateurs de la nouvelle CENI est loin d'être clos. La plénière éclaire de ce jeudi 12 août 2021 à l'Assemblée Nationale a débouché sur la mise sur pied de la commission paritaire majorité-opposition appelée à produire son rapport dans les quarante-huit heures.

Cependant, un groupe de Députés nationaux membres de la famille politique de l'ancien Président de la République, Joseph Kabila, ont claqué la porte. Déjà la veille, au cours d'une réunion du Bureau politique du PPRD, Emmanuel Ramazani Shadary et ses camarades du parti exigeant un large consensus autour de la désignation des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie, citant la jurisprudence Malonda.

Réponse du Berger à la Bergère : «Nous n'avons pas le droit de pénaliser tout le monde. Je voudrais vous rappeler qu'à une certaine époque, l'UDPS avait refusé, le pouvoir avait organisé les élections. Mais l'UDPS n'avait pas participé. Ils l'ont fait deux fois», dixit Christophe Mboso, le Speaker de la Chambre Basse du Parlement.

En clair, celui-ci voudrait que le processus de désignation des animateurs de la CENI avance «avec ou sans» les composantes qui tardent encore d'envoyer les noms de leurs délégués. C'est donc le cas de l'opposition incarnée aujourd'hui par le FCC et Lamuka aile Fayulu-Muzito.

Selon Mboso, sur les 15 membres devant composer la Centrale électorale, son Bureau a déjà réceptionné les noms de 11 délégués. Les 4 restants devront être fournis par l'opposition.

Ce qui sous-entend alors que les six Confessions religieuses avec à leur tête l'Evêque Dodo Kamba ont réussi à imposer leur «choix» porté sur Dénis Kadima, proche de l'actuel régime. A la manière de Ponce Pilate, les Catholiques et les Protestants vont se laver les mains et décliner toute responsabilité d'un éventuel crash électoral en 2023.

Reste à savoir si Ensemble de Moïse Katumbi et l'UNC de Vital Kamerhe ont aussi déposé les noms de leurs délégués. Ces forces politiques qui, à l'instar du FCC et Lamuka, posaient jusqu'à hier le préalable du consensus autour du successeur de Corneille Nangaa. L'Union Sacrée de la Nation serait donc déterminée à opérer un passage en force. Mais pour quels résultats ? Des contestations ou élections chaotiques ?

Shadary n'a pas tort d'évoquer la jurisprudence Malonda car on n'est quasiment dans la même configuration. A l'époque du Bureau Mabunda, Ronsard Malonda dont la candidature était portée par les Kimbanguistes, avait été choisi par les mêmes six Confessions religieuses qui disent aujourd'hui avoir voté pour Dénis Kadima, encore un candidat présenté par l'Eglise Kimbanguiste.

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait refusé d'investir Malonda pourtant entériné au niveau de l'Assemblée Nationale, donnant ainsi raison à la CENCO et à l'ECC. Aujourd'hui l'histoire le rattrape. Fera-t-il encore de même ? La politique étant un jeu d'intérêts, wait and see.